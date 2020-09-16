Запорізькі аудитори за січень– серпень 2020 року забезпечили відшкодування втрат на суму 49 млн гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за січень-серпень 2020 року забезпечили відшкодування порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму
49 млн гривень.
Керівники місцевих органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за результатами заходів державного фінансового контролю прийняли 69 управлінських рішень та врахували 42 пропозиції.
Аудитори передали до правоохоронних органів матеріали 17 заходів державного фінансового контролю, розпочато 14 досудових розслідувань, вручено 6 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
За допущені фінансові порушення до матеріальної відповідальності притягнуто 4 особи, до дисциплінарної-16 осіб та до адміністративної-38 осіб.
За результатами виявлених порушень фінансової дисципліни надано 14 висновків та пропозицій щодо застосування заходів впливу та нарахування до бюджету належних платежів. До підприємств, установ та організацій, під час ревізій яких виявлені порушення, у дев’яти випадках застосований такий захід впливу, як зупинення операцій з бюджетними коштами. Надіслано п’ять попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства на суму 3 млн гривень.
Одержувачі повернули бюджетні кошти, використані не за цільовим призначенням, на суму 945 тис. гривень.
Пресслужба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області.