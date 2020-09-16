Запорізькі підприємства-забруднювачі сплатили 194 мільйони “екоподатку”

У січні-серпні 2020 року до бюджетів усіх рівнів надійшло 193 мільйони 910 тисяч гривень екологічного податку (не враховуючи показники великих підприємств, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). За інформацією начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Романа Афонова, до спецфонду державного бюджету сплачено 104,6 мільйона, до місцевих скарбниць – 89,3 мільйона гривень.
Із загальної суми суб’єкти господарювання м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів перерахували до бюджетів 155,6 мільйона, Запорізького району – 18,5 мільйона, м. Запоріжжя – 7,8 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 3 мільйони, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 2,6 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 2 мільйони тощо.
Усього на території регіону зареєстровано 2595 платників екологічного податку. Ці підприємства і установи на підставі спеціальних дозволів здійснюють викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря, у водні об’єкти або розміщують відходи.
Ставки “екоподатку” залежать від виду забруднюючих речовин або рівня небезпечності відходів.
Головне управління ДПС у Запорізькій області