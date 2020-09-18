Юристи податкової виграли у запорізьких судах майже півтисячі справ

За вісім місяців судові органи Запорізької області на користь держави винесли 491 рішення на суму 2 мільярди 674 мільйони гривень, що склало 61 відсоток від загальної кількості розглянутих справ та 92 відсотка – від суми. На користь платників вирішено 318 справ на суму 231,6 мільйона.
За позовами суб’єктів господарювання до органів ДПС юристи податкової виграли 252 судові справи на суму 126 мільйонів (44,5 відсотка – від кількості та 35,3 відсотка – від суми). Позицію платників підтримано у 314 справах із сумою 230,5 мільйона.
Серед адміністративних справ цієї категорії більшу частину складають позови про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень. Упродовж січня-серпня на користь податкових органів суди прийняли 165 рішень на суму 117,7 мільйона.
За позовами податкової служби до платників фахівці управління правової роботи ГУ ДПС у Запорізькій області відстояли 239 судових справ на суму 2 мільярди 548 мільйонів, тобто 98 відсотків від кількості розглянутих справ та майже 100 відсотків – від суми.
Наприклад, Запорізьким окружним адміністративним судом вирішено на користь держави справу про неправомірність відображення однією із запорізьких компаній податкового кредиту з ПДВ на суму 15,5 мільйона.
А при розгляді справи за позовом підприємства, яке спеціалізується на виробництві кабельної продукції, суд погодився з висновком податкової служби стосовно заниження суб’єктом господарювання податку на прибуток на суму 7,5 мільйона.
Головне управління ДПС у Запорізькій області