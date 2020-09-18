Презентовано мережу депутатських груп «Рівні можливості» у місцевих радах Запорізької області

Напередодні висування кандидатів у депутати місцевих рад Запорізький благодійний фонд «Єдність за майбутнє» провів онлайн– презентацію мережі депутатських груп «Рівні можливості» у місцевих радах. Цей захід мав на меті обмін досвідом нинішніх депутатів, які беруть участь у здійсненні проекту фонду «Просування політичної участі жінок і протидія гендерним стереотипам» в партнерстві з Національним демократичним інститутом. Під час заходу презентовано досягнення депутатських груп із 14 об’єднаних територіальних громад, міст і районів Запорізької області.
На початку цієї віртуальної зустрічі голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність за майбутнє», керівник проекту Тамара Огородова повідомила, що мережа депутатських груп «Рівні можливості» у місцевих радах Запорізької області почала формуватися ще 2015 року й зараз складається з 24 міжфракційних об’єднань і є найбільшою й найрозвиненішою в Україні. Вона об’єднує депутатів рад усіх рівнів від сільської до обласної.
- 2015 року ми вперше почали говорити про об’єднання депутатів-жінок, – пригадує Тамара Огородова. – Ми зверталися до партій з пропозицією збільшити представництво жінок у партійних списках в порівнянні з законодавчою нормою 30%. І наша ініціатива отримала широкий відгук. Зрештою жінки, що увійшли до складу рад і об’єдналися в них, зробили великий внесок у розвиток місцевих громад. Але 25 жовтня відбудуться наступні місцеві вибори, а це вимагає не тільки продовжити розпочате, але й підвищити планку. Адже у Всесвітньому рейтингу за участю жінок у політиці Україна тривалий час займала місце від 108 до 104 із 144 країн світу і лише зараз ситуація трохи покращилась, що не можна вважати прийнятним.
- Ми заохочуємо жінок іти в політику, щоб змінювати те, що не змінювалося, – наголосила на нещодавній зустрічі колишній держсекретар США Мадлен Олбрайт, яка презентувала програми з підтримки гендерної рівності Національного демократичного інституту.
З метою більш глибокого вивчення проблеми Запорізький благодійний фонд «Єдність за майбутнє» провів опитування, яке показало:
47% нинішніх жінок-депутаток було обрано вперше;
25% – вдруге;
14% -втретє;
8% – вчетверте;
5% – вп’яте (Степногірська селищна, Долинська сільська ради);
2% – всьоме (Широківська об’єднана територіальна громада).
61% із низ – від партій, 39% – самовисування. Але на наступних виборах ця пропорція, вірогідно, зміниться. 49% жінок хочуть балотуватися від партій, 41% – самовисуванням. Із нинішніх депутаток мають намір балотуватися знову 80%. Із них до рад ОТГ – 71%, до райрад – 22%, до міськрад – 7%, до облради – 5%.
Таким чином, ми бачимо, що в наступних радах, як і зараз, найбільш сильне жіноче представництво буде на найнижчому рівні влади. Можливо, це й не дуже добре, але безсумнівно, що саме тут, в об’єднаних територіальних громадах, зараз зароджуються паростки громадянського суспільства. Приємно також те, що 98% опитаних жінок-депутаток вважають, що і після нових виборів важливо створювати міжфракційні групи «Рівні можливості» і готові брати в цьому участь.
Мало того, ці групи можуть і розширитися, адже 83% опитаних повідомили, що знають і інших жінок, які хотіли б балотуватися. При цьому 66% із них потребують підтримки друзів і знайомих, 53% – сім’ї, 44% – партій.
Найбільшими досягненнями нинішньої мережі депутатських груп «Рівні можливості» Тамара Огородова вважає, зокрема, створення в радах інституту уповноваженого з питань рівних прав і можливостей на рівні заступника голови; проведення гендерного бюджетного аналізу та внесення відповідних змін; долучення місцевих рад до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків; прийняття місцевих планів дій. При цьому голова правління Запорізького БФ «Єдність за майбутнє» вважає це досягненням не фонду, а саме депутатських груп, і передала слово їхнім представницям.
- Останнім часом місто Дніпрорудне помітно змінилося, – розповідає секретар Дніпрорудненської міської ради Лариса Решетняк. – Не впізнати Набережну, відремонтовано палац культури «Гірник» і двір перед палацом, у багатьох куточках міста поновлено освітлення. І всі ці зрушення стали можливими не тільки завдяки партнерам, а й завдяки депутатському корпусу, в якому велику роль відіграє створена 2017 року міжфракційна жіноча група «Рівні можливості» Наразі група складається з 9 депутаток. За ініціативою групи не тільки було проведено гендерний бюджетний аналіз міської Програми соціальної допомоги окремим категоріям громадян, а і розроблено й реалізовано проекти, які сприяють підвищенню рівня соціального захисту мешканців міста (одиноких пенсіонерів, дітей з особливими потребами). Запам’яталася також участь у міжнародному проекті «Чудо-восьминіжки». Крім того створено Координаційну раду з питань підтримки сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.
- Депутатську групу «Рівні можливості» в нашій сільській раді створено ще 2015 року, і вона була однією з перших у Запорізькій області, – пригадує начальник відділу освіти, молоді і спорту Смирновької ОТГ Ірина Сингур, – Група складається з п’яти осіб і включає двох чоловіків. І це не тому, що жінок не вистачає. Навпаки, жінок у раді – 57%. І чоловіки в групі потрібні саме для підтримки гендерного балансу. У Смирновській ОТГ прийнято План дій на виконання Національного плану дій на виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». Група долучилася до акції «16 днів проти насильства». В ОТГ впроваджується благоустрій з урахуванням потреб жінок та дітей (освітлення вулиць, ремонт шкіл, дитячих садків, відновлення тротуарних доріжок). У роботі депутатської групи активну участь бере голова громади.
Схожа ситуація і в Токмацькій міськраді. Там із п’яти членів групи «Рівні можливості» також двоє – чоловіки. І один із них – секретар міськради Олександр Чуб.
- За ініціативою групи «Рівні можливості» у нас призначено уповноважену особу з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Нею стала заступник міського голови Наталія Мамчак, – повідомив Олександр Чуб. – Місто Токмак приєдналося до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад. Група може внести до свого активу й ініціативу з придбання медичного обладнання – дермоскопу – для профілактики онкозахворювань шкіри. Створено гендерний портрет громади.
- Наша об’єднана територіальна громада складається з 28 сіл, – підхоплює заступник голови Широківської ОТГ Ольга Ставицька, – Очолює депутатську групу «Рівні можливості» у нас секретар ради Олена Правдюк, яка стала і уповноваженою особою з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у Широківській сільській раді. Широківська ОТГ також приєдналася до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад. Тут створено Жіночу раду, депутатська група активно співпрацює з громадськими організаціями, жінками-активістками. Наразі одне з найактуальніших питань – допомога сім’ям, в яких є діти з рідкісними (орфанними) захворюваннями, адже на їх лікування потрібні кошти, які громада не в змозі надати. Тому покладаємо надію на підтримку всієї вертикалі груп «Рівні можливості».
- У Токмацькій районній раді групу «Рівні можливості» було створено нещодавно, – долучається до обговорення депутат райради Ірина Лаба. – Але одразу довелося включитися у вирішення дуже важливої проблеми. Йдеться про відновлення роботи Комунальної установи «Молочанська психіатрична лікарня» Запорізької обласної ради, яка зараз знаходиться в стані припинення. Справа в тому, що закриття цієї установи несе подвійну загрозу для населення, адже велика кількість людей, які утримувалися в лікарні, страждають ще й на туберкульоз. Депутати з групи «Рівні можливості» долучилися до збору інформації про видатних жінок Токмаччини, до створення інклюзивної школи, до екскурсії 500 дітей з малозабезпечених сімей до дельфінарію. Хочу подякувати голові БФ «Єдність за майбутнє» Тамарі Огородовій за організовані фондом тренінги-семінари. Там ми отримали знань більше, ніж за 15 попередніх років роботи в органах місцевого самоврядування.
- Хоча в Степногірській селищній раді із 22 депутатів тільки 7 чоловіків, у нас теж створено групу «Рівні можливості», – інформує Степногірський селищний голова Ірина Кондратюк. –І треба зазначити, що на жіночих плечах у нас дуже багато проблем. Адже Степногірськ – це селище без бюджетонаповнюючого підприємства. І незважаючи на це вже є позитивні зрушення. Вдалося відновити цілодобове водопостачання. Відновлюється й освітлення міста. В селищі висаджено липову алею, ведеться благоустрій парку, двох скверів, дитячих і спортивних майданчиків. Крім того жінки-депутати взяли на себе опіку багатодітних сімей і літніх людей.
Велику роботу проведено і в Долинській об’єднаній територіальній громаді. Як повідомила депутат Долинської сільської ради Юлія Харченко, після створення групи «Рівні можливості» тут також активізувалася громадська активність. Створено дві громадські організації «Я зможу», «Вас почують», Спілку ветеранів АТО. Успішно діють молодіжна рада, ветеранська організація. Підтримуються переселенці та інші люди, які потрапили в складні життєві обставини.
- У Гуляйпільській районній раді група «Рівні можливості» складається з семи депутаток, – розповідає начальник загального відділу райради Юлія Боровик. – Як і всі, вчимося гендерному бюджетуванню. Взяли активну участь в акції «Невідомі жінки Запорізької області». Дуже цікавими, наприклад, виявилися матеріали про жінку, яка понад 50 років працювала вчителем у школі.
Під час онлайн-конференції учасників було також ознайомлено з досвідом роботи груп «Рівні можливості» у Запорізькій облраді, Василівській, Вільнянській і Молочанській міськрадах, Якимівській райраді (потім ОТГ), Балківській і Костянтинівській сільрадах.
Голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність за майбутнє» Тамара Огородова подякувала всім учасникам представницького онлайн-форуму за активне обговорення, громадську активність.
- Ми бажаємо, щоб усі жінки-депутати, які вже зарекомендували себе активними громадськими діячками, пройшли у склад і наступних рад, підкреслила Тамара Огородова. – Я певна, що активних і принципових жінок народ підтримає, і від цього буде користь усім. Адже місцеве самоврядування – це той фундамент, на якому будується держава.
Олександр Дорошенко