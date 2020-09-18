Запорізькі роботодавці добровільно оформили 4850 працівників

З початку року фахівці податкової служби регіону проводять активну комунікаційну роботу з керівниками підприємств і підприємцями на предмет легалізації зайнятості найманих працівників та недопущення розрахунків “у конвертах”.
Як поінформував начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, за результатами зустрічей, семінарів, круглих столів, спільних засідань робочих груп ДПС області та органів виконавчої влади і місцевого самоврядування роботодавці добровільно оформили 4850 працівників. Їм виплачено 24,3 мільйона гривень доходу, додаткові надходження до бюджетів склали понад 10 мільйонів, зокрема, 5,3 мільйона гривень єдиного внеску, 4,4 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 400 тисяч гривень військового збору.
Крім того, у ході контрольно-перевірочних заходів серед платників, що мали ризики використання неоформленої найманої праці, виявлено 153 особи, які здійснювали трудову діяльність без належного оформлення. Матеріали перевірок надіслані до ГУ Держпраці для вжиття відповідних заходів.
Після проведених 109 документальних перевірок суб’єктів господарювання виявлені факти недотримання законодавства під час виплати доходів громадянам. Порушникам донараховано 12,2 мільйона, у тому числі 9,4 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, 2 мільйони гривень єдиного внеску та 800 тисяч гривень військового збору.
Головне управління ДПС у Запорізькій області