Друге життя для зайвого і непотрібного

Друге життя для зайвого і непотрібного

Open Heart Market – це барахолка в Чернігові, мета якої зібрати класні речі гарної якості, і вдихнути в них нове життя заради доброго діла. Всі виручені кошти перераховуються на закупівлю медичного обладнання для пологового будинку і дитячої лікарні.

 Про це  журналістам з  Донецької, Луганської та Запорізької областей –  учасниками прес-туру, організованого  у рамках проекту Українського кризового медіа-центру «Сучасні регіональні медіа – запорука якості у медіакомпетентній демократичній Україні»(його реалізує Український кризовий медіа-центр за фінансової підтримки Міністерства іноземних справ Норвегії в особі Посольства Королівства Норвегії в Києві)  розповіла ініціаторка  заходу Open Heart Market чернігівчанка  Юлія Дарницька.

  • Ідея організації цього заходу з’явилась раптово, – поділилась пані Юлія.- Долучитись було вкрай легко. Достатньо було перебрати свій гардероб і віддаити безкоштовно непотрібні речі – одяг, взуття, аксесуари. Головна вимога – речі мають бути в гарному стані, чисті і цілі. Пункт прийому облаштували недалеко від місця проведення – у кафе «Pasta Basta». Ми також запрошували чернігівчан через соцмережі  стати відвідувачами барахолки і розказати друзям про чудову подію, що кілька днів поспіль посеред серпня  тривала на центральному майдані у Чернігові в рамках фестивалю «Зелена Сцена».

До організації заходу на  доброчинних засадах долучилися чимало людей. Одні давали  стійки для розміщення речей. Інші забезпечили вішачки для одягу. Хтось просто чергував на майдані і охороняв  наші торгові ряди внеочі. Завдяки цій події всі вони у подальтшому стали друзями і продовжуть підщтримувати добрі стосунки і генерувати продуктивні ідеї.

Результати розпродажу  перевищили всі очікування.

  • Нам вдалося буквально за два-три дні практично все розпродати, – зауважила організаторка акції.- Ми зібрали  величеньку суму – близько 70 тис грн. головне. ми разом вчилися легко відмовлятися від зайвого, непотрібного і давати йому друге життя. 

 

Врізка

 

Reuse (англ. – повторне використання) – це всесвітньо відома практика, що покликана заощаджувати природні ресурси та допомагає речам уникати сміттєзвалищ. Тут у нагоді нам стануть Secondhand, комісійні магазини, OLX.

Так, насправді купувати вживані речі – це дуже екологічно і модно. Отож, перш ніж створювати новий попит, подивіться – можливо, щось можна використати повторно.

 

 До слова, свій досвід організації подібних заходів має і Запоріжжя. Так колись напередодні Міжнародного Дня боротьби зі СНІДом активісти МГО «Небо без кордонів» – вони ж, студенти Інституту журналістики і масової комунікації запорізького класичного приватного університету  долучилися до хорошої справи та взяли участь у благодійній барахолці «Неси своє добро». Під відкритим небом, на площі Маяковського зібралися абсолютно різні, подекуди між собою незнайомі волонтери, яких об’єднувало лише одне – бажання допомогти. Активісти влаштували благодійну  барахолку в центрі міста. Тут можна було придбати фенечки, ляльки-мотанки, футболки, в’язані шкарпетки, шапки, диски, вироби Нand made та інші цікавенькі дрібнички із вторинної сировини. Усі виручені кошти пішли тоді  на допомогу у лікуванні ВІЛ-позитивних людей.

Свій благодійний ярмарок організують час від часу  і члени Товариства польської культури ім. св. Іоанна Павла ІІ при  Санктуарії Бога Отця Милосердного у Запоріжжі. Тут також продають переважно  Нand made вироби. А виручені кошти направляють на підтримку воїнів-захисників України, підтримку безхатьок і представників інших вразливих категорій ( їх годують гарячими обідами  у благодійній їдальні братів-альбертинців «Добрий хліб», яка діє при храмі).

 Втім, гадаємо ідея чернігівчанки Юлії Дарницької щодо  благодійної реалізації вживаного одягу також має право на життя. І напевне. В нашому регіоні знайдкться ті хто захоче її наслідувати.

http://project3009873.tilda.ws/page14032881.html

 

 

Суспільство