Друге життя для зайвого і непотрібного

Open Heart Market – це барахолка в Чернігові, мета якої зібрати класні речі гарної якості, і вдихнути в них нове життя заради доброго діла. Всі виручені кошти перераховуються на закупівлю медичного обладнання для пологового будинку і дитячої лікарні.
Про це журналістам з Донецької, Луганської та Запорізької областей – учасниками прес-туру, організованого у рамках проекту Українського кризового медіа-центру «Сучасні регіональні медіа – запорука якості у медіакомпетентній демократичній Україні»(його реалізує Український кризовий медіа-центр за фінансової підтримки Міністерства іноземних справ Норвегії в особі Посольства Королівства Норвегії в Києві) розповіла ініціаторка заходу Open Heart Market чернігівчанка Юлія Дарницька.
- Ідея організації цього заходу з’явилась раптово, – поділилась пані Юлія.- Долучитись було вкрай легко. Достатньо було перебрати свій гардероб і віддаити безкоштовно непотрібні речі – одяг, взуття, аксесуари. Головна вимога – речі мають бути в гарному стані, чисті і цілі. Пункт прийому облаштували недалеко від місця проведення – у кафе «Pasta Basta». Ми також запрошували чернігівчан через соцмережі стати відвідувачами барахолки і розказати друзям про чудову подію, що кілька днів поспіль посеред серпня тривала на центральному майдані у Чернігові в рамках фестивалю «Зелена Сцена».
До організації заходу на доброчинних засадах долучилися чимало людей. Одні давали стійки для розміщення речей. Інші забезпечили вішачки для одягу. Хтось просто чергував на майдані і охороняв наші торгові ряди внеочі. Завдяки цій події всі вони у подальтшому стали друзями і продовжуть підщтримувати добрі стосунки і генерувати продуктивні ідеї.
Результати розпродажу перевищили всі очікування.
- Нам вдалося буквально за два-три дні практично все розпродати, – зауважила організаторка акції.- Ми зібрали величеньку суму – близько 70 тис грн. головне. ми разом вчилися легко відмовлятися від зайвого, непотрібного і давати йому друге життя.
Врізка
Reuse (англ. – повторне використання) – це всесвітньо відома практика, що покликана заощаджувати природні ресурси та допомагає речам уникати сміттєзвалищ. Тут у нагоді нам стануть Secondhand, комісійні магазини, OLX.
Так, насправді купувати вживані речі – це дуже екологічно і модно. Отож, перш ніж створювати новий попит, подивіться – можливо, щось можна використати повторно.
До слова, свій досвід організації подібних заходів має і Запоріжжя. Так колись напередодні Міжнародного Дня боротьби зі СНІДом активісти МГО «Небо без кордонів» – вони ж, студенти Інституту журналістики і масової комунікації запорізького класичного приватного університету долучилися до хорошої справи та взяли участь у благодійній барахолці «Неси своє добро». Під відкритим небом, на площі Маяковського зібралися абсолютно різні, подекуди між собою незнайомі волонтери, яких об’єднувало лише одне – бажання допомогти. Активісти влаштували благодійну барахолку в центрі міста. Тут можна було придбати фенечки, ляльки-мотанки, футболки, в’язані шкарпетки, шапки, диски, вироби Нand made та інші цікавенькі дрібнички із вторинної сировини. Усі виручені кошти пішли тоді на допомогу у лікуванні ВІЛ-позитивних людей.
Свій благодійний ярмарок організують час від часу і члени Товариства польської культури ім. св. Іоанна Павла ІІ при Санктуарії Бога Отця Милосердного у Запоріжжі. Тут також продають переважно Нand made вироби. А виручені кошти направляють на підтримку воїнів-захисників України, підтримку безхатьок і представників інших вразливих категорій ( їх годують гарячими обідами у благодійній їдальні братів-альбертинців «Добрий хліб», яка діє при храмі).
Втім, гадаємо ідея чернігівчанки Юлії Дарницької щодо благодійної реалізації вживаного одягу також має право на життя. І напевне. В нашому регіоні знайдкться ті хто захоче її наслідувати.
http://project3009873.tilda.ws/page14032881.html