Представники малого і середнього підприємництва сплатили до бюджетів запорізьких громад 941 мільйон

За вісім місяців запорізькі підприємці і підприємства сплатили до місцевих бюджетів регіону 941 мільйон гривень єдиного податку. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, надходження на 65,7 мільйона або на 7,5 відсотка перевищили рівень аналогічного періоду минулого року.
Так, фізичні особи-підприємці спрямували до скарбниць громад 682 мільйони, від суб’єктів господарювання-юридичних осіб надійшло 127 мільйонів, від агровиробників – понад 131 мільйон.
З початку року платники спрощеної системи оподаткування, які працюють у м. Запоріжжя, направили до міського бюджету 527,6 мільйона, платники м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів перерахували 98 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 74 мільйони, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 34,8 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 34,4 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 32,7 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 31,3 мільйона, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 28,5 мільйона тощо.
Нагадаємо, ставки єдиного податку складають: для платників І групи – 210,20 гривні, ІІ групи – 944,60 гривні, ІІІ групи – 5 відсотків від доходу або 3 відсотки від доходу для платників ПДВ. Ставка податку для агровиробників залежить від категорії земель (або водного фонду) та їх розташування (рілля, сіножаті і пасовища, багаторічні насадження, сільгоспугіддя, що перебувають в умовах закритого ґрунту тощо). Їх розмір розраховується у відсотках від бази оподаткування, тобто, від нормативної грошової оцінки одного гектара сільгоспугідь (ріллі) з урахуванням коефіцієнта індексації.
Головне управління ДПС у Запорізькій області