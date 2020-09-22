СТАВКА НА ТУРИСТІВ

У переддень Міжнародного дня туризму, який людство святкує 27 вересня, поговоримо про розвиток галузі в окремих регіонах України.
Галузева стратегія – у ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКах
В обласній державній адміністрації на засіданні робочої групи з розробки Стратегії розвитку туризму Запорізької області обговорили основні засади розвитку галузі в регіоні. До зустрічі долучилися експертка з питань регіонального розвитку та стратегічного планування Ксенія Божкова та голова правління Запорізької обласної ГО «Дивосвіт» Інеса Носенко.
– В Україні вже ухвалено стратегію розвитку держави на період 2020-2027 років. Також затверджено й нашу обласну стратегію розвитку. Відповідно до неї одним із пріоритетів є туризм. Отже працюємо над галузевою стратегію, що дозволить нам розробити довгостроковий план розвитку туризму на найближчі сім років, – пояснив стажист на посаду заступника голови ОДА Олександр Свистун
У ході засідання було розглянуто поточний стан та потенціал розвитку туристичної галузі регіону, визначені основні засади розробки Стратегії розвитку туризму у Запорізькій області.
Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Владислав Мороко доповів про сучасний стан галузі, її проблеми та презентував результати анонімного опитування щодо створення візуального бренду Запорізької області.
Доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Запорізького національного університету Євгеній Бортніков розповів про науковий аспект вивчення туристичного потенціалу та шляхи розвитку туристичної галузі Запорізької області. Зокрема, пріоритетними та перспективними ресурсами є: пляжно-курортний відпочинок, санаторно-курортний, культурно-історичний, етнічний туризм. В перспективі туризм має стати ресурсом для збереження природи та популяризації культури регіону.
Голова правління Запорізької обласної ГО «Дивосвіт» Інеса Носенко повідомила про практичний досвід створення в Запорізькій області етносела у Геленджику.
Залучена експертка з питань регіонального розвитку та стратегічного планування Ксенія Божкова доповіла щодо визначення основних засад розробки Стратегії розвитку туризму у Запорізькій області.
Олександр Свистун підбив підсумки засідання робочої групи та надав відповідні доручення. Найближчим часом буде визначено дати засідання робочої групи та план її роботи. Результатом діяльності робочої групи має стати розробка стратегії розвитку туризму у Запорізькій області на 2021-2027 роки, яка розпочне реалізовуватися вже у наступному році.
А НА ЧЕРНІГІВЩИНІ ВЖЕ ВИЗНАЧИЛИСЬ ІЗ ТУРИСТИЧНИМИ МАГНІТАМИ
Цікавий досвід формування галузевої стратегії подає Чернігівщина. У Чернігівському обласному художньому музеї імені Григорія Галагана відбулася зустріч першого заступника голови облдержадміністрації Віталія Загайного з журналістами Донецької, Луганської та Запорізької областей – учасниками прес-туру, організованого у рамках проекту Українського кризового медіа-центру «Сучасні регіональні медіа – запорука якості у медіакомпетентній демократичній Україні». Захід реалізує Український кризовий медіа-центр за фінансової підтримки Міністерства іноземних справ Норвегії в особі Посольства Королівства Норвегії в Києві.
Віталій Загайний зазначив, що на сьогодні Чернігівщина має досить потужний потенціал у частині економічного та туристичного розвитку. В області завершується формування первинного рівня влади, в облдержадміністрації з’являються нові ініціативи та реформи щодо рекреаційного розвитку, багато нових туристичних локацій вже доступні туристам. Розробляються нові проєкти, які можуть стати “точкою росту” як для окремих населених пунктів регіону, так і всієї області. Унікальні туристичні маршрути та об’єкти можуть зацікавити не тільки жителів регіону чи інших областей, а й іноземних гостей.
– Одним із пріоритетних завдань Чернігівська ОДА для себе визначила залучення приватних інвестицій в сферу туризму. В області є позитивні приклади, коли приватний бізнес та меценати інвестують кошти в розвиток туристичних об’єктів. Наприклад, проєкт відновлення природного ландшафту в Парку природи «Беремицьке» з метою зберегти його від розорювання, – наголосив Віталій Загайний. Він також розповів, що обласна державна адміністрація працює над розробкою і затвердженням Стратегії розвитку на 2021-2027 роки, одним з напрямків якої є розвиток туризму та індустрії гостинності. Ще одним ключовим завданням є розбудова якісного транспортного сполучення, яке дасть змогу активніше на комфортніше користуватися історико-культурною та рекреаційно-туристичною базою регіону.
Туристичний потенціал області презентував заступник директора Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА Павло Веселов. За його словами, Чернігівщина займає одне з провідних місць в Україні за кількістю пам’яток культурної спадщини. Їх налічуються близько 9 тис., з них майже 2 тис. – національного значення.
– За ініціативою Президента України в цьому році започатковано проєкт «Туристичні магніти України», що передбачає визначення в кожній області по три-п’ять найбільш привабливих з погляду туризму об’єктів історико-культурного та природного значення. В Чернігівській області до переліку увійшли такі пам’ятки: Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця», Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній», Парк природи «Беремицьке» та Міжрічинський регіональний ландшафтний парк, Національний історико-культурний заповідник «Качанівка» та Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник «Слово о полку Ігоревім». Наразі триває розвиток та розбудова цих магнітів в напрямку покращення матеріально-технічної бази, інфраструктури та промоції, – наголосив Павло Веселов, доповнивши свою розповідь відеороликами про ці об’єкти.