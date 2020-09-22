Талановиті волейболістки 1 курсу Запорізького національного університету зробили Україні чудовий подарунок до Міжнародного дня студентського спорту

Першокурсниці факультету фізичного виховання, здоров’я та туризму Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко сенсаційно виграли чемпіонат Європи з пляжного волейболу, серед спортсменів до 18 років, що проходив в турецькому Ізмірі. Волейболістки, котрі прибули на континентальну першість у статусі 31-го номеру Європейського рейтингу, впевнено подолали турнірну дистанцію до півфіналу, вигравши п’ять матчів (чотири з них із сухим рахунком 2:0).
У півфіналі Хміль/Лазаренко не залишили шансів сильним швейцаркам Кресслер/Точіні – 2:0. А у фіналі зустрілися із землячками – Ганною Чичельницькою/Дар’єю Романюк, які мають п’яту позицію європейського рейтингу. У фінальній битві дівчата переконливо довели, що пробилися до вирішального поєдинку аж ніяк не випадково. Хміль/Лазаренко одразу ж продемонстрували серйозність власних намірів – 5:2, проте на подачі Романюк їхнім суперницям вдалося здобути чотири очки поспіль. І все ж атакуючий порив Хміль у матчі просто зашкалював. Згодом вона відзначилася ефектною серією і обвідних м’ячів, і вкорочених, благо – Лазаренко чітко дбала про зручні передачі. І коли їхня пара знову вийшла вперед – 12:9, до вже втримала цю перевагу до самого фінішу партії – 21:18.
Натомість, наступний сет вийшов більш напруженим і боротьба в ньому тривала фактично крок у крок. Тож навіть коли запорізькому дуету вдалося вийти вперед – 18:14, чорноморський не «поплив» і спромігся скоротити відставання до мінімуму. Та все ж у кульмінаційний момент героїнею стала Хміль, котра обачливо перекинула блок Романюк – 21:19. Отже, рахунок став 2:0, і Ангеліна й Тетяна сенсаційно виграли чемпіонат Європи! Срібло континентальної першості вирушило до Чорноморська. Крім того, успіх українських дівчат підтримали і хлопці – у змаганнях юнаків чемпіонати Європи стали Євген Бойко (Нова Каховка) / Владислав Омельчук (Рівне)
Додамо, що новоспечених чемпіонок Європи Ангеліну та Тетяну, тренують Василь Михайлович Букін та Любов Афанасіївна Букіна. За словами дівчат, від початку вони налаштовувалися на призове місце і на найвищий результат. Тож виправдали сподівання: не дарма працювали цілий рік. Найскладнішим був фінальний поєдинок за перше місце, в ньому спортсменки неодноразово грали і йщли на одному рівні із суперниками, тож гра була принциповою. Переміг сильніший!
«На фінальній подачі у нас трохи тремтіли руки, але ми перебороли себе, і виграли! – поділилися враженнями Ангелина Хміль та Тетяна Лазаренко, – Коли стояли на п’єдесталі пошани, відчували гордість, свою країну за себе за свою напарницю, така ейфорія чути гімн України на свою честь! Емоції переповнювали!
Для довідки
Результати матчів запорізьких дівчат на чемпіонаті Європи U18
Pool B
Riazhnova/Gubina RUS – Khmil/Lazarenko UKR 0-2 (10-21, 19-21)
Vasiliauskaite/Rudkovskaja LTU -Khmil/Lazarenko UKR 0-2 (9-21, 12-21)
Larsson/Robinson SWE – Khmil/Lazarenko UKR 0-2 (17-21, 13-21)
Round of 16
Khmil/Lazarenko UKR – Gubik/Vecsey HUN 2-1 (21-17, 20-22, 15-8)
Quarterfinals
Gavrilova/Salmanova RUS – Khmil/Lazarenko UKR 0-2 (18-21, 19-21)
Semifinals
Kressler/Toschini SUI – Khmil/Lazarenko UKR 0-2 (15-21, 15-21)
Final 1st Place
Chechelnytska/Romaniuk UKR – Khmil/Lazarenko UKR [31]
Пресслужба ЗНУ