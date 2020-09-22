У Запорізькій області відкрили ще один новий сервісний центр МВС

У Запорізькому районі презентували новий сервісний центр МВС. Заклад знаходиться за адресою: с. Сонячне, Сонячне шосе, 2а. Тут можна швидко зареєструвати авто, замінити необхідні дані в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, обміняти посвідчення водія, отримати довідку про відсутність судимостей та витяг з Єдиного державного реєстру МВС України й інші послуги. Усі послуги займатимуть від 30 хвилин до 2 годин. Центр працює з вівторка по суботу без обідніх перерв, понеділок та неділя – вихідні дні.
«Ми відкриті для кожного і готові надавати кваліфіковані послуги у найкоротші терміни. Сьогодні презентували сьомий сервісний центр МВС нового зразка у Запорізькій області. Нам важливо, аби клієнт міг скористатися допомогою компетентного консультанта чи отримати послугу в режимі онлайн», – зазначив начальник регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Запорізькій області Андрій Степанов.
Цей сервісний центр МВС, як і всі інші, працює за принципом екстериторіальності. Прозорий та відкритий офіс оформлений в єдиному візуальному стилі та обладнаний сучасним технологічним устаткуванням. Тут передбачені зручності для всіх категорій населення, зокрема, людей з інвалідністю.
Новий центр також оснащений електронною чергою. А на прилеглій до адміністративної будівлі території облаштовано майданчик з якісним освітленням для проведення експертного огляду транспортних засобів, паркувальні місця для відвідувачів, необхідні інклюзивні зручності та зона відпочинку.
Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290 19 88 або на сторінці Головного сервісного центру МВС в Фейсбук. Відповіді на найпоширені питання та корисну інформацію черпайте на сайті hsc.gov.ua.