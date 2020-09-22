УВАГА! 24.09.2020 з 14.00 до 15.00 ПРЯМА ГАРЯЧА ЛІНІЯ!

Ірина Дуднік: “Як коронокриза вплинула на регіональний ринок праці. Фінансова підтримка служби зайнятості роботодавців та допомога безробітним”
24 вересня 2020 року з 14.00 до 15.00 відбудеться «Пряма гаряча лінія» за номером 0800 503 508
На Прямій лінії директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірини Дуднік:
- про стан сучасного ринку праці регіону під час карантину;
- форми роботи служби зайнятості та активні заходи сприяння працевлаштуванню громадян;
- фінансова підтримка роботодавців під час карантину
Телефонуйте, дізнавайтеся, дійте.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233–11–37