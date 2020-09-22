Запорізькі підприємства сплатили 397 мільйонів рентної плати за надра та воду

З початку року до бюджетів усіх рівнів надійшло 265 мільйонів 800 тисяч гривень рентної плати за користування надрами. Зокрема, до державного бюджету запорізькі компанії і установи спрямували 184 мільйони 900 тисяч, до місцевих скарбниць – 80 мільйонів 900 тисяч.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у порівнянні з відповідним періодом 2019 року надходження збільшились на 1,3 мільйона гривень.
Так, підприємства Василівського та Михайлівського районів сплатили 233,7 мільйона, м. Запоріжжя – 10,8 мільйона, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 5,4 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів, – 5 мільйонів, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 2,8 мільйона, Запорізького району – 2,5 мільйона тощо.
На даний час в регіоні 587 суб’єктів господарювання, які на підставі спеціальних дозволів мають право на користування надрами.
Крім того, упродовж січня-серпня 520 запорізьких підприємств-водокористувачів направили до бюджетів понад 131 мільйон гривень рентної плати за спеціальне використання води. З цієї суми держбюджет отримав 72,1 мільйона, місцеві скарбниці – 59 мільйонів.
Головне управління ДПС у Запорізькій області