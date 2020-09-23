Арт-фест «Мистецька хвиля» у Запоріжжі стартує вже завтра

В рамках проекту «Клуб творчих зустрічей» в прес-центрі «Журналіст» Запорізької обласної організації НСЖУ відбулась прес-конференція Олени Сауріної, голови Запорізького міського об`єднання митців «Колорит» та її заступниці Ольги Харьякової з представниками запорізьких мас-медіа.
Приводом для завжди очікуваної зустрічі з митцями цього разу послугувало відкриття в нашому місті 24 вересня ІІІ Всеукраїнського арт-фестивалю «Мистецька хвиля», організатором якого є об`єднання «Колорит» за інформаційної підтримки Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України.
Цього року фестиваль-вернісаж буде проходити впродовж двох тижнів з 24 вересня по 08 жовтня та відбуватиметься на 5-ти локаціях, як того вимагають карантинні умови.
Як розповіли журналістам Олена Сауріна та Ольга Харьякова, запорізький «Колорит» – творча громадська організація, яка за роки існування об`єднала 150 різножанрових митців, серед яких 110 художників як професійних, членів спілки художників України, викладачів, карикатуристів, так і талановитих самородків з неповторною індивідуальністю. «Колорит» – це члени Національної спілки митців України, дизайнери, архітектори та майстри декоративно-прикладного мистецтва. Лави організації поповнюються творчою молоддю.
Понад 25 років запоріжці мають змогу милуватися художніми виробами членів «Колориту» на постійно діючій виставці—продажу в центрі міста. На площі Маяковського. Тут містяни і гості козацького краю завжди можуть знайти для себе чи в подарунок для друзів картини, рушники, обереги, вироби з дерева та металу, поспілкуватися з авторами, подивитись або й самі взяти участь у майстер-класах з живопису та багатьох видів декоративно-прикладного мистецтва.
Олена Сауріна розповіла про традиційну участь об`єднання у творчих проектах міста: пленерах, виставках Запорізького художнього музею, щорічних виставках обласної організації Національної спілки фотохудожників України, співпрацю з обласною філармонією. Окрім того, митці активно займаються благочинністю. За останні а сім років біля 800 робіт художників було подаровано в школи, дитсадки, бібліотека, в лікарні, в військовий госпіталь. Третій рік поспіль вони також на благодійній основі надають свої роботи для журналістського аукціону ЗОО НСЖУ «Рука підтримки».
Тож зрозуміло, чому саме Запорізька обласна організація НСЖУ стала інформаційним спонсором III Всеукраїнського фестивалю-вернісажу «Мистецька хвиля». Як відзначили його організатори, метою цьогорічного дійства є популяризація сучасного образотворчого мистецтва, створення творчої атмосфери, демонстрація різножанрових напрямів традиційного та сучасного мистецтва, сприяння втіленню нових ідей.
У рамках фестивалю мешканці міста зможуть побачити виставку картин та мистецьких виробів на площі ім. Маяковського; ознайомитися з більш ніж 100 роботами тридцяти художників в виставковій залі Спілки фотохудожників та експозицію картин в ТЦ «Афіна», відвідати екскурсію по виставці «Корифеї запорізького малярства» в Запорізькому обласному художньому музеї.
26 та 27 вересня ю на площі ім. Маяковського пройдуть численні майстер-класи з різних технік, виставка дитячих малюнків, літературні читання запорізьких поетів, виступ музикантів та ще багато цікавого.
Олена Морозова