Припинено діяльність міжрегіонального центру мінімізації податків із обігом 240 мільйонів гривень

Співробітники оперативного підрозділу податкової міліції Запорізької області спільно зі слідчим підрозділом податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури ліквідували центр мінімізації платежів до бюджету міжрегіонального характеру, через який протягом 2019-2020 років проконвертовано близько 240 мільйонів гривень.
В рамках розслідування кримінального провадження за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Запорізької, Дніпропетровської, Київської областей та м. Києва незаконні послуги щодо мінімізації податків шляхом переводу безготівкових коштів в готівку, безпідставного формування ПДВ та подальшої легалізації грошових коштів.
Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили низку суб’єктів господарювання, зареєстрованих на підконтрольних осіб, на рахунки яких підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові кошти нібито за отримані послуги або реалізовані товари. У подальшому кошти переводились у готівку за допомогою чекових книжок та повертались вигодонабувачам за винагороду у розмірі близько 10-12 відсотків.
Окрім того, фігуранти використовували схему “зустрічних потоків” для легалізації готівки, незаконно накопиченої підприємствами в процесі господарської діяльності.
В рамках кримінального провадження проведено обшуки, в результаті яких вилучено фінансово-господарські документи фіктивних суб’єктів господарювання, а також три ноутбуки, які містять інформацію щодо діяльності центру мінімізації, чорнові записи та 100 печаток суб’єктів господарювання.
Слідство триває.
Головне управління ДФС у Запорізькій області