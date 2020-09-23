Запорізькі місцеві бюджети отримали 706 мільйонів гривень плати за землю

За січень-серпень 2020 року до місцевих бюджетів регіону надійшло 706 мільйонів гривень земельного податку та орендної плати (без врахування показників великих підприємств, які зареєстровані в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, суб’єкти господарювання-юридичні особи сплатили 514 мільйонів, від фізичних осіб надійшло 192 мільйони.
Так, власники і користувачі земель у м. Запоріжжя спрямували до міського бюджету 222,6 мільйона. Скарбниці м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів отримали 78,7 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 71,5 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 62,2 мільйона, Якимівського та Приазовського районів – 58,4 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 50,6 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 42,8 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 38,7 мільйона, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 37,7 мільйона тощо.
З початку року за результатами проведених звірок податкової служби із територіальними підрозділами ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області, РВ Фонду державного майна України залучено до оподаткування 56 платників (річна сума нарахувань за землі площею 859,5 га склала 3,2 мільйона). Також виявлено 17 суб’єктів господарювання, які використовували 154,8 га земель без правовстановлюючих документів. Річна сума нарахувань до бюджету перевищила 315 тисяч.
На даний час на території регіону нараховується 9086 землекористувачів – юридичних осіб та майже 289 тисяч – фізичних осіб.
Головне управління ДПС у Запорізькій області