Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №37 від 24.09.20

Друзі! У четвер, 24 вересня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м. Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Боротьба за відродження газети «Запорізька правда» триває. Черговий раунд судових перегонів у Господарському суді Запорізької області відбувся 12 серпня 2020 року. Про його результати ми невдовзі повідомимо нашим вболівальникам, адже щойно, а саме – 21 вересня, через півтора місяці (!) офіційно отримали рішення суду.
Принагідно нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.
Передплата з поточних місяців 2020 року на місцеві видання приймається до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.
Наші передплатні індекси:
21707 – пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць; 97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців
21708 – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.
Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням: https://peredplata.ukrposhta.ua/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=94571?utm_source=banner&utm_medium=own&utm_campaign=izdateli_2045&utm_content=pravda_zp
Нагадаємо шанувальникам нашого видання і про новий проект газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».
Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї українськомовне видання регіонального рівня «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами українського ужиткового мистецтва.
Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.
Наш новий лот – лялька-мотанка «Большуха» – цей оберіг символізує старшу жінку в родині – її мудрість, вміння включати свої внутрішні знання, упевненість у собі, майстерність розпоряджатися господарством, тримати все в домі у порядку. Оберіг «Большуха» спонукає бути гідним керівником, авторитетом і прикладом для оточуючих. Власнику, чи власниці цієї ляльки-мотанки «Большуха» додає розуміння того, що він, чи вона, є хазяїном, чи хазяйкою свого життя.
Магічні деталі( елементи) оберегу: руки в боки ( авторитет); голова переходить у руки (елемент виконано із цільного лоскута натуральної білої тканини) – чіткість думок, узгодженість дій. підтримка роду; пояс – зібраність, відповідальність.
Лялька-мотанка «Большуха» виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом майстрині, психологині, лялькарки-терапевтки Світлани Ольфіренко. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 20х35 см.
Стартова ціна виробу – 350грн
Зробити ставку можна протягом місяця на сайті нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/05/13/lialka-motanka-ptakh-shchastia/
Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36
Нинішній наш випуск виходить напередодні всесвітнього дня туризму, який відмічаємо 27 вересня.
День туризму – свято всіх, хто хоч раз відчув себе в ролі мандрівника, вибираючись з щоденної буденної суєти в ліс або на поле, на берег річки або озера, на море чи курорт, а також в інші місця, на які так багата наша улюблена земля! Цілком природно, що це свято і тих, хто сам безпосередньо зайнятий у цій сфері – сфері туристичного бізнесу. Свято персоналу та керівників готельних комплексів, співробітників туристичних компаній і музейних працівників, а також всіх, хто намагається професійно забезпечувати наш повноцінний відпочинок. Зі святом всіх, небайдужих до туризму людей!
А ще ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
На мітингу у Запоріжжі зібрали понад 5 тис підписів під петицією про екобезпеку. Чи врятує це запоріжців від екогеноциду?
У Запорізькому апеляційному суді поновлюється судове засідання у справі про розкрадання бюджетних коштів Запоріжжя та Мелітополя на загальну суму 87 млн грн. Фігурантами цієї справи стали заступник міського голови Запоріжжя Анатолій Пустоваров та заступник голови Запорізької обласної ради Владислав Марченко. Що їм інкримінують?
«Хортиця Freedom – це просто треш якийсь».Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розкритикував проведення в Запоріжжі музичного фестивалю Хортиця Freedom в минулі вихідні. Чим цей захід відгукнеться запоріжцям?
Піднімаємо й інші важливі соціальні проблеми.
Уряд схвалив Концепцію реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами. Що це означає для пересічних громадян і як вплине на розвиток закладів культури і мистецтва, дізнайтесь із коментаря Надії Петренко, співголови міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України, голови ГО «Запорізьке театральне товариство», завідуючої літературною частиною Запорізького обласного академічного театру молоді у нашій рубриці «Культура і життя».
Також спонукаємо вас замислитися над питаннями уроків, які подає нам життя та історія.
Продовжуємо публікацію у нашій рубриці «Думки вголос» допису «Малоросіянство – еквівалент української національної окраденості» авторства Арнольда і Євгена Сокульських. Мова про те, як краєзнавство стає стати зброєю і як її застосовували проти українців
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Замовте нарахування пенсії, не виходячи з дому! Пенсійний фонд України запровадив електронні послуги, які суттєво спрощують процеси оформлення пенсій. Деталі у нашій рубриці «Соціальний ракурс!.
Залучаємо наших читачів і до корисного дозвілля
Нині розкажемо про різні культурно-мистецькі та фестивальні заходи, які відбулися у нашому регіоні.
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» її ведучий Олександр Максимов здивує своїх читачів розповіддю про … «винну картину». Що це і де її можна побачити? Читайте «ПравдуЗП»!
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.