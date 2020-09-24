GSTORE. Магазин нової та вживаної техніки Apple в Запоріжжі

Продукція компанії Apple не перший рік користується попитом, та майже кожен гаджет стає максимально популярним у своєму сегменті. Надійні, престижні, прості, з фантастичною роботою екосистеми. Гаджети від Apple,незважаючи на високу вартість, стають невід’ємною частиною вашого життя.
У Запоріжжі в торговому центрі ”Амстор” (Перемоги 64) продажем та обслуговуванням техніки Apple займається магазин GSTORE. IPhone, MacBook, AirPods, Apple Watch, iPad і безліч інших гаджетів та аксесуарів до них доступні в наявності та під замовлення за найнижчою ціною в Запоріжжі.
Важко знайти людину, яка хоча б раз не чула про iPhone, адже він являється лідером продаж серед смартфонів. Так в чому секрет успіху? Ми відібрали для вас основні критерії за що цінують Apple:
-Надійність перевірена часом. iPhone працює роками без проблем та нарікань на відміну від конкурентів. Навіть iPhone 6s 2015 року й досі користується попитом серед користувачів, так як чудово працює , якісно фотографує, та дозволяє власнику в повній мірі використовувати свій пристрій. Нажаль серед конкурентів важко знайти пристрій, що буде нормально працювати після п’яти років експлуатації.
-Гарантія 12 місяців. Особливістю під час гарантійного обслуговування є те, що компанія Apple, зазвичай, не ремонтує гаджети, а просто замінює їх користувачу на абсолютно нові!
-Екосистема бренду Apple поєднує всі пристрої користувача в єдину систему та дозволяє обмінюватись інформацією на всіх пристроях, збільшуючи продуктивність користувача. Вона є найбільш розвиненою , та в той час простою в користуванні екосистемою серед конкурентів.
-Топові камери з безліччю крутих фішок. Останні моделі iPhone доказують, що навіть в нічний час можна отримати якісне фото. Відмінна стабілізація дозволить отримати плавну та чітку картинку навіть при пробіжці.
-Оновлення IOS. Клієнтоорієнтованість Apple на вищому рівні, адже важко знайти виробника, який буде забезпечувати підтримку для смартфону на протязі 6 років та при цьому кожного разу покращувати роботу телефону.
-Швидкість та стабільність роботи. Однозначно це є основною перевагою смартфонів від Apple, адже завдяки комбінації потужних комплектуючих та оптимізації операційної системи iPhone є найшвидшим та найстабільнішим смартфоном в роботі. До того ж, ця швидкість з роками залишається незмінною!
-Вигідний обмін. iPhone завжди в попиті, то ж через це з роками вони не сильно втрачають в ціні, що дає можливість вигідно зробити обмін, доплачуючи менше порівняно з іншими брендами. Виконати TRADE In Apple техніки можна в магазині GSTORE.
-Безпека даних якісно реалізована і забезпечує шифрування і захист криптографічного ключа (нагадаємо, він вираховується динамічно в процессі завантаження на основі пароля блокування). Рівень захисту зв’язки ключів keychain, в якій зберігаються всі паролі до облікових записів Safari, маркери аутентифікації и криптографічні ключі. Якщо встановлено код блокування чи пароль, розшифрувати виключений смартфон буде неможливо навіть якщо дістати з нього мікросхему пам’яті. Викрасти інформацію з iPhone майже неможливо.
Користувачі інших операційних систем деколи критикують iPhone, та зазвичай, це відбувається до того моменту поки вони не спробують повноцінно ним користуватись.
Нова та вживана (в ідеальному стані) Apple продукція за найнижчими цінами вже чекає на вас, якщо ви маєте сумніви та бажаєте спробувати гаджети від Apple приходьте до магазину GSTORE в ТЦ ”Амстор”, наші менеджери допоможуть підібрати найоптимальніший варіант для вас.
Гаряча лінія для консультацій – 0800330000!
Сайт www.gstore.ua
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