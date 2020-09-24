Торгівля підакцизними товарами і видача ліцензій додали запорізьким громадам 144 мільйони

З початку року запорізькі компанії і підприємці, які торгують алкогольною і тютюновою продукцією, сплатили до місцевих бюджетів регіону 116 мільйонів 682 тисячі гривень акцизного податку. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 6 мільйонів 346 тисяч або на 6 відсотків. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Для реалізації підакцизних товарів суб’єкти господарювання придбали 6997 ліцензій, до скарбниць громад надійшло 27,3 мільйона гривень. Зокрема, видано 3261 дозвіл на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, 2191 – для продажу тютюнових виробів, продовжено термін дії 8402 документів, призупинено 787, анульовано 1254.
Всього станом на початок вересня кількість діючих ліцензій склала 8802. З їхнім переліком можна ознайомитись на сайті податкової служби за посиланням: https://zp.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.
За січень-серпень 2020 року фахівці податкової служби провели 551 перевірку суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює обіг підакцизних товарів. За виявлені порушення застосовані фінансові санкції на суму майже 1,4 мільйона гривень.
Нагадаємо, для того, аби перевірити справжність акцизної марки, споживачі можуть скористатися онлайн сервісом в Електронному кабінеті платника: https://cabinet.tax.gov.ua/registers/mark.
Головне управління ДПС у Запорізькій області