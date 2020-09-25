Аграрний бюджет: нові проблеми і старі розчарування

В Україні почався традиційно непевний, тривожний і загадковий бюджетний процес – уряд презентував у парламенті проєкт Державного бюджету на 2021 рік. Як завжди, головний бюджет країни мало кому сподобався і викликав численні нарікання. Не виняток і аграрна частина документа – дрібні й середні виробники галузі знову розчаровані.
Загальна картина
Розчарування аграріїв стосується, у першу чергу, «бюджету підтримки» – коштів, які виділяються на підтримку тваринництва, садівництва, виноградарства, здешевлення техніки тощо. За Бюджетним кодексом, на таку підтримку може виділятися не більше 1% ВВП. Ця цифра виглядає досить привабливо, однак сільськогосподарські виробники ніколи її насправді не отримували. На 2021 рік уряд знову заклав на вказану статтю далеко не 1%, а менше половини цих коштів.
Однак аграрії давно хочуть використати цю гіпотетичну підтримку «по повній» і залишаються дуже незадоволеними, коли це не вдається. Тому обсяг запланованої підтримки на рівні 4 млрд грн, що вдвічі менше омріяних 8,5 млрд грн, усіх розчарував.
Як стверджує секретар парламентського Комітету з питань аграрної і земельної політики, депутат від групи «Партія «ЗА МАЙБУТНЄ» Іван Чайківський, ця сума «не сприймається», оскільки вона ще й знижується щороку.
«У 2019 році агросектор отримав 5,9 млрд грн на пряму підтримку з бюджету, у 2018 – на потреби АПК надали 6,3 млрд грн. Заплановані урядом 4 мільярди дотації підтримки сільгосппідприємців абсолютно не сприймаються в агросередовищі. Цієї суми точно не вистачить на всі програми, особливо на тваринництво. Тому на найближчому засіданні Агрокомітету представники команди «ЗА МАЙБУТНЄ» звертатимуться до уряду з вимогою переглянути суму підтримки», – стверджує нардеп.
За його словами, це не єдина діра в аграрному бюджеті. Про цілі напрямки АПК уряд просто забув.
«Також у бюджеті на 2021 рік не передбачено коштів на поновлення Мінагрополітики, хоча це позиція Президента. Ще одна деталь – восени запускається ринок землі, однак коштів на створення земельної іпотеки в проєкті бюджету не передбачено. Не бачимо в Держбюджеті статті допомоги аграріям, які постраждали від засухи в 2020 році, попри обіцянки урядовців», – стверджує Чайківський.
Останнє – засуха й постраждалі від неї фермери – особливо болюче цьогорічне питання.
Катастрофа на Півдні
З найбільшими проблемами нині зіткнулися на півдні України. Через засуху й приморозки місцеві фермери втратили до 80% урожаю, і це поставило багатьох із них на межу катастрофи. Відомо про кілька самогубств серед фермерів, які втратили весь урожай.
Південь – один із ключових аграрних регіонів, тому втрата його як ефективного й дієвого агрохабу була б, без перебільшення, серйозною загрозою продовольчій безпеці держави.
Першочерговою (однак зовсім не достатньою) умовою порятунку Півдня має стати дієвий механізм допомоги місцевим фермерам. Наприклад, страхування від неврожаю. Однак у цьому бюджеті нічого не передбачено.
«Чимало аграріїв з південних областей уже сьогодні заявляють, що в разі відсутності осінніх опадів не будуть засівати зерновий клин. У разі відсутності й у подальшому опадів та снігового покриву взимку, за їхніми словами, залишається під великим питанням та загрозою і весняна посівна. Ніхто не хоче повторювати ризики року 2020-го», – вважає член ради директорів ТОВ «Південна житниця» Василь Калашник.
Шляхи вирішення
Для вирішення вказаних проблем необхідна дуже глибока системна робота з практичною перебудовою всієї сфери АПК. Та є й дуже зрозумілі речі, які варто зробити терміново.
«Ми маємо давати підтримку профільним компаніям, які займаються тільки аграрним бізнесом, а не будь-кому, для кого це 10-та справа… Ми маємо повернути дотацію “за голову” (утримання ВРХ) – 1,5–2 тис. грн на рік для підтримки стада – це суттєва підтримка. Ми повинні нарешті зупинити скорочення молочного поголів’я! Ми маємо відшкодувати сільгоспвиробникам та кооперативам втрати від надзвичайних ситуацій природного характеру (загибель тварин, посівів, насаджень)», – вважає член Аграрного комітету Верховної Ради, нардеп від партії «ЗА МАЙБУТНЄ» Сергій Лабазюк.
Депутат уже подав відповідні правки до законопроєкту №3295 про підтримку сільського господарства. Це той мінімум, який необхідний хоча б для того, щоб «втриматися на плаву». Після цього будуть потрібні наступні кроки.
Поки що уряд не робить навіть цього, і аграрії б’ють на сполох. Багато хто з них опинився на межі фізичного виживання, і це не лише їхня проблема. Оскільки, повторимо, підтримка АПК є питанням національної продовольчої безпеки. А проєкт Державного бюджету наразі не вирішує проблем галузі, а лише загострює їх.
Вікторія Гостра