Як коронокриза вплинула на регіональний ринок праці

24 вересня 2020 року відбулася пряма “гаряча” телефона лінія, під час якої на питання щодо зайнятості населення, підтримки роботодавців під час коронокризи та багато ін. відповіла директорка Запорізького обласного центру зайнятості Дуднік Ірина Олександрівна.
“Гаряча” телефона лінія дійсно стала гарячою. Питання зайнятості цікавлять як домогосподарок, шукачів роботи, громадян, які мають робоче місце, так і успішних підприємців, роботодавців, голів громад, редакторів газет та директорів шкіл.
Масова частка телефонних дзвінків зі словами вдячності була від підприємців, які скористались урядовою програмою надання допомоги по частковому безробіттю під час коронокризи. Це дозволило їм зберегти робочі місця та й бізнес взагалі. Станом на 24.09.2020 року Запорізьким обласним центром зайнятості прийнято майже 7500 позитивних рішень щодо надання допомоги по частковому безробіттю. Серед них 1100 роботодавців з найманими працівниками та 6400 ФОПів без найманої праці. В результаті чого для 14000 осіб будуть збережені робочі місця. Сума перерахованої допомоги на рахунки роботодавців становить майже 80 млн.грн
Громадян цікавили питання працевлаштування, отримання «ваучеру» на навчання, професійного навчання, профорієнтації молоді, сприяння підприємницьким ініціативам.
В період карантину (з 12.03.2020 року по 07.09.2020 року) статус безробітного отримали 23,2 тис.осіб (в 1,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року – 15,5 тис.безробітних). Серед осіб, які отримали статус безробітного в цей період, 56% втратили роботу саме під час карантину.
У порівнянні з першим етапом карантинних заходів, темпи реєстрації безробітних значно уповільнились. Якщо у квітні 2020 року в середньому по області щоденно статус безробітного отримували 393 особи, у травні – 223 особи, у червні – 176 осіб, у липні – 123 особи , то у серпні – 119 осіб.
На тлі карантину у базі даних служби зайнятості значно зменшилась кількість вакансій. Так, з 12.03.2020 по 07.09.2020 року роботодавцями було надано лише 18,1 тис. вакансій, що в 1,7 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року (31,0 тис. вакансій). В м. Запоріжжі кількість вакансій зменшилась в 2,1 рази ( 4,7 тис. вакансій проти 10,0 тис.)
Якщо в середньому по області найбільшу частку вакансій (27%) отримано від сільгоспвиробників, 14% – від роботодавців переробної промисловості, 13% – торгівлі, то по м. Запоріжжя ситуація дещо інша. Майже кожна четверта вакансія (23%) у галузі переробної промисловості, кожна п’ята (19,2%) – у галузі торгівлі; 15% вакансій надано закладами освіти.
«За сприяння служби зайнятості протягом січня-серпня 2020 року 23,9 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 14,7 тис. безробітних. З початку року 401 особа працевлаштована на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 89 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 1,5 тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
З початку року 4,7 тис. осіб взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру»,- зауважила І.Дуднік.
Під час проведення прямої телефонної лінії на більшість питань громадянам було надано необхідну інформацію та роз’яснення. Проблемні питання, вирішення яких потребує додаткового з’ясування, взято під особистий контроль очільника служби.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)213-11-47