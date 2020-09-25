Місцеві бюджети Запорізької області отримали чотири мільйони “автоподатку”

За вісім місяців до місцевих бюджетів регіону надійшло 4 мільйони 380 тисяч гривень транспортного податку (без даних показників великих підприємств, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС).
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, запорізькі компанії і організації спрямували до скарбниць громад майже три мільйони, фізичні особи сплатили близько півтора мільйона.
Найбільші суми перерахували власники елітних автівок м. Запоріжжя – 2 мільйони 145 тисяч, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 473 тисячі, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 405 тисяч, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 331 тисячу, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 238 тисяч, Василівського та Михайлівського районів – 219 тисяч, Запорізького району – 186 тисяч тощо.
На даний час у Запорізькій області нараховується 206 платників “автоподатку”, які мають у володінні легкові автівки з датою випуску до п’яти років та середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати.
Перелік таких транспортних засобів розміщений на сайтах ДПС та Мінекономрозвитку: https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/334862.html?fbclid=IwAR3w7UptrKTWUPLzX2XGQT9FrLlxUiBUEh57-xN9AwSrwTCg2voIg2dev3M, http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA.
Головне управління ДПС у Запорізькій області