Найкращі корисні іграшки для дитини

Батьки охоче купують для дітей яскраві іграшки. Вони найбільш цікавлять малюка, роблять його дозвілля насиченим, підтримують гарний настрій. З точки зору психологів і педагогів іграшка повинна бути корисною для малюка. Саме за допомогою іграшки дитина пізнає навколишній світ, отримує перший досвід, розвиває важливі життєві навички. Існує окрема категорія універсальних іграшкових виробів, корисних для будь-яких вікових категорій дитини. Серед них можна виділити топ 6 найпопулярніших іграшок.
1. Машинки та ляльки
Такі традиційні іграшки всі звикли купувати малюкам. Вони цікавлять малечу яскравими кольорами та функціональністю. Завдяки цим звичайним предметам дітлахам вдається отримати соціальні навички, навчитися співчувати, фантазувати, самостійно вирішувати завдання.
Доречно купити дитині ляльки з рухомими рученятами та ніжками, машинки з інерційними колесами.
2. Сортер
Попитом серед сучасних батьків користується сортер. Психологи підкреслюють велику значущість такої іграшки для повноцінного розвитку дитини. Малечі подобається грати з безліччю різноманітних деталей, підбирати елементи для отворів різних форм та розмірів. Цікава гра допомагає розвивати пам’ять, мислення й моторику.
Доречно придбати сортери для дитини, враховуючи її вік, щоб спонукати її до подальшого розвитку. Для дітей старшого віку доречно придбати моделі, які вже стають більш схожими на головоломки.
3. Мозаїка
Деякі іграшки можуть зацікавити навіть батьків. Вони з задоволенням разом з дитиною готові вирішувати завдання різної складності. Мозаїка – одна з таких іграшок. Придбати її для малюка доречно після 3 років. Обираючи різні за кольором деталі, діти вчаться складати різноманітні візерунки. Гра з мозаїкою тренує пам’ять, мислення дитини, розвиває уяву, формує логіку.
4. Конструктор
Протягом багатьох років не поступається популярністю конструктор лего. Будь-який його варіант складається з достатньої кількості елементів, виконаних з різних матеріалів. Для малечі від трьох років доречно придбати конструктор з великими пластмасовими деталями.
Для діточок віком від 6 років найбільш привабливим і корисним стане конструктор з металевими деталями. Він дозволить створювати макети будівель, транспорту, меблів. Лего для школярів додатково включає фігурки людей, деталі ландшафту.
5. Пазли
Сформувати просторове мислення, розвинути зосередженість у дитини вдається за допомогою пазлів. Змішані окремі частинки цілісної картини інтригують маленьку людину, спонукають до міркувань, привчають виконувати завдання в певній послідовності.
6. Рамки-вкладиші
Завдання цікавої гри полягає в розташуванні вкладишів на рамці. Правильно виконати його вдається за умови проведення аналізу відповідностей між вкладишем та отвором на рамці. Дитина вчиться порівнювати розмір, форму, колір предметів, відрізняти великі елементи від маленьких.