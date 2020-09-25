Проблема безпритульних тварин – загальнодержавна та комплексна

Чи є в Запоріжжі проблема безпритульних тварин, чи дійсно вони небезпечні для мешканців вирішили розібратися в Агенції регіональних ініціатив разом з запрошеними експертами на черговому круглому столі.
Зоозахисник та голова правління ГО «Запорізька зоозахисна ліга» Інна Познякова вважає, що проблема безпритульних тварин є загальнодержавною та досить комплексною. Вона вимагає не тільки стратегічних рішень та довгострокового державного планування, але і глобального виховання громадян щодо поводження з тваринами і відповідальності за них. Зоозахисники також наголошують на необхідності створення зоополіції, яка буде приділяти увагу безпосередньо неналежному поводженню з тваринами, або зверненням щодо знущань над тваринами та навіть нейтралізацією агресивних та небезпечних тварин.
Єгор Мороз, начальник управління юридичного забезпечення діяльності Запорізької обласної ради, зауважив, що, нажаль, у Запоріжжі відсутнє комунальне підприємство, яке б захищало не людей від тварин, а саме тварин. Стаття 299 кримінального кодексу України передбачає, що за жорстоке поводження з тваринами злодій може бути покараний арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, але нажаль ця стаття майже не працює. Треба збільшувати санкції та розширювати дефініції.
Вже десять років Ірина Ніхотіна займається проектом «Світ без жорстокості», який передбачає просвітництво молоді щодо гідного поводження з тваринами. Вченими європейського рівня була доведена пряма залежність між жорстоким поводженням з тваринами та насильством над людьми. Інформаційно-просвітницька робота, відвідування шкіл разом з тваринами та спеціалістами і зоозахісниками, проведення масових заходів – це всі складові поступового глобального просвітництва та виховання толерантності до тварин.
«У зв’язку з неврегульованістю питання щодо репродуктивної функції у безпритульних тварин, їх кількість поступово та невпинно зростає. Що в свою чергу призводить до збільшенню кількості нападів на людей, – говорить правозахисник Микола Зінченко. – Дуже важливо знати алгоритм дій при нападі тварини та не зволікати з вимогою компенсації. Зараз ми бачимо тенденцію до збільшення кількості позитивних судових рішень на користь потерпілого».
Всі експерти дійшли загального висновку, що Запоріжжю бракує комплексної програми вирішення проблем безпритульних тварин, стратегії просвітницько-виховної роботи серед мешканців міста, розвинутого адопційного центру догляду за тваринами.
Жити у гармонії з природою, поважати інших та їх кордони. Це слова не тільки про людей, вони також і про тварин.