Пильнуй! Трунар «Запорізької правди» Едуард Гугнін зібрався очолити Запорізьку політехніку

Екс-заступник голови ОДА і керівник фракції «Європейської солідарності» у Запорізькій обласній раді Едуард Гугнін, відомий широкому колу прихильників нашої газети як трунар «Запорізької правди», претендує на посаду ректора університету – очільника ЗНТУ.
Відповідну декларацію кандидата на посаду він подав до конкурсної комісії. Наразі він працює першим проректором запорізького національного університету «Запорізька політехніка». А до 2019 року обіймав посаду заступника голови Запорізької ОДА.
Декларацію кандидата на посаду Едуард Гугнін подав 23 вересня.
Згідно документів, вибори ректора університету, який раніше мав назву «Запорізький національний технічний університет», відбудуться 26 листопада цього року. Раніше, у серпні, був виданий наказ про створення організаційного комітету з поведення виборів.
Наразі університет очолює доктор технічних наук та депутат Запорізької обласної ради Сергій Бєліков. Цього року йому офіційно присвоїли звання почесного громадянина міста, яке передбачає виплати з бюджету. На початку вересня цього року Бєліков задекларував отримання кредиту у розмірі 458 тисяч гривень та придбання автівки Toyota RAV4 (2020 р.в.) за 917 тисяч гривень. Втім, про своє бажання взяти учать у вказаному конкурсі на посаду Сергій Беліков допоки не виявив.
Едуард Гугнін з 2015 до 2019 року був заступником голови Запорізької ОДА.
Саме у той час він взявся знищити газету «Запорізька правда», яка є клейнодом запорізького краю і стала його брендом, і якій на поточний момент виконується 103(!) роки. Чим йому не догодила газета? Хіба що своєю чесною і принциповою позицією та бажанням залишитися незалежним ЗМІ, не залежним, в першу чергу, від самого пана Гугніна.
Користуючись своїм службовим становищем, і з принципу «Так не діставайся же ти нікому!», у нашому випадку – саме жителям нашої області, які й понині підтримують наш творчий колектив, голосуючи за нас власною гривнею – передплачують улюблену газету (Видання залишається єдиним українськомовним друкованим ЗМІ регіонального рівня у нашій наближеній до лінії фронту області – ефективною зброєю у гібридній війні за незалежність України, в тому числі, і на інформаційному фронті), пан Гугнін вирішив його ліквідувати.
Саме він, користуючись своїм службовим становищем і впливом на підлеглих на той час, завадив Запорізькій обласній раді своєчасно виконати Закон України про реформування друкованих державних і комунальних ЗМІ. Фактично, він спонукав депутатів порушити Основний Закон України – Конституцію, яка зобов’язує ВСІХ громадян України виконувати ВСІ закони України. У судах за своє існування газета бореться і понині, про що ми регулярно звітуємо нашим читачам.
Окрім того, саме він створив умови для формування заборгованості нашого видання перед видавничим будинком «Кераміст» за друк газети на суму понад півмільйона гривень. Ми детально розповідали нашим читачам про цей злочин. Якщо коротко, бюджетні кошти, свого часу виділені на друк нашої газети депутатами обласної ради, пан Гугнін, як заступник голови ОДА – представник розпорядника бюджетних коштів, перерозподілив на інші витрати. За що йому слід інкримінувати нецільову витрату бюджетних коштів. Але відповідальним за це особам, вочевидь, не до того.
Зі зміною влади і голови ОДА, він пішов з посади і почав працювати в університеті «Запорізька політехніка». Втім. Вочевидь встиг нажити не аби які статки. Згідно оприлюдненої декларації, минулого року він співволодів квартирою на 47 кв. м., а його дружина мала у власності ще дві квартири – на 90 та 58 кв. м. Також у дружини був садовий будинок на 69 кв. м. Торік родина також сукупно отримала 1,34 мільйона гривень. Левову частку цих надходжень склала заробітна плата Едуарда Гугнінана на посаді заступника голови Запорізької ОДА (664,5 тисячі гривень). Також родина мала півмільйона гривень та 20 тисяч доларів грошових заощаджень.
Тепер Едуард Гугнін сподівається очолити один з найавторитетніших вишів нашої області. Час замислитися, чи гідний?