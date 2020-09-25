Ринок праці Запорізької області

Станом на 25 вересня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 19,7 тис. осіб, з них 15,4 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 25 вересня 2020 року – 2204 одиниці (у м. Запоріжжі – 1457 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 9 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 5 безробітних).
З початку вересня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 155 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштована 93 безробітні особи, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.