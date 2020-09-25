Що подарувати подрузі на дівич-вечір?

Ваша подруга скоро виходить заміж, організовує дівич-вечір, а у вас немає ніяких ідей щодо того, що ж їй цікавого подарувати? Ми зібрали кілька варіантів презентів, які точно порадують її і зроблять цю святкову подію ще більш барвистою і незабутньою.
Келихи
Один з найбільш класичних варіантів для подарунка як на весілля, так і безпосередньо на дівич-вечір. Вся справа в тому, що цим подарунком точно скористаються молодята, особливо якщо ви виберете дійсно гарний і елегантний набір, наприклад з богемського скла, із золотим напиленням або з кришталю. Крім того, ви можете замовити гравіювання з іменами жениха і нареченої, такий подарунок точно припаде до душі вашій подрузі.
Постільна білизна
Ще одне популярне і практичне рішення для подарунка на подібне святкову подію! Адже постільна білизна точно рано чи пізно буде використано або для себе, або ж якщо хтось приїде в гості. На дівич-вечір доречно купувати пастельні і нюдові варіанти, адже ці тони дуже ніжні і найбільш відповідають тематиці даного заходу.
Сертифікат
Якщо ви хочете точно вгадати з подарунком, то не намагайтеся вибрати щось самостійно, а краще дайте можливість вашій подрузі підібрати те, що їй дійсно потрібно! Для цього не обов’язково дарувати банальний конверт з грошима, адже можна зайти на сайт https://onecard.gift/ і придбати спеціальний подарунковий сертифікат. З його допомогою, подруга може вибрати собі презент самостійно і у неї буде на це достатньо часу, а значить, і порадитися з нареченим вона теж встигне.
Магнітна дошка
Дуже милий і цікавий подарунок, яким із задоволенням будуть користуватися ваша подруга і її майбутній чоловік. Така дошка вішається на холодильник і на ній вони зможуть не тільки писати список справ, які потрібно виконати або вказувати потрібні для покупки продуктів, але і залишати милі любовні послання один одному.
Чемодан
Вельми актуальний подарунок для дівич-вечора, особливо, якщо молодята планують відразу після весілля відправитися у весільну подорож! При цьому, краще вибирати не величезні валізи, а невеликі моделі, які не просто більш компактні і легкі, але і прекрасно поміщаються в ручну поклажу.
Сімейний альбом
Не дивлячись на те, що більшість фото зараз зберігаються в цифровому вигляді, красивий сімейний альбом залишається дуже милим і навіть зворушливим подарунком. Адже в ньому ваша подруга не тільки зможе зберегти фото з весілля та інших сімейних свят, а й оригінально оформити окремі сторінки для фото їх майбутнього малюка. В якості альтернативи можна вибрати настінну фоторамку, що складається з декількох частин, де ваша приятелька теж зможе розмістити свої найулюбленіші фотографії.
Букет з цукерок
Ще одне відмінне рішення, особливо, якщо ваша подруга ласун! Багато компаній зараз займаються створенням подібних букетів і ви можете вибрати варіації з її улюбленими частуваннями, авторськими цукерками або ж поєднати смачне і корисне, наприклад вибрати букет з полуниці в шоколаді.
Дівич-вечір — це дуже важлива подія в житті кожної дівчини, саме тому, так важливо підібрати для подруги хороший подарунок і провести цей день з нею!