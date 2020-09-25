«Скажи Ні!» безответственному потреблению пива вместе с AB InBev Efes Україна и Carlsberg Ukraine

Пивовары говорят «Ні!» безответственному потреблению пива
В 2020 году компании Carlsberg Ukraine и AB InBev Efes Украина в который раз присоединились к Global Beer Responsible Day («Всемирный день ответственного потребления пива», сокращенно «GBRD»). Результат сотрудничества – просветительская компания, призвана снизить уровень безответственного потребления алкоголя в Украине.
Каждый год лидеры пивоваренной отрасли фокусируют внимание общественности на проблеме употребления алкоголя несовершеннолетними. В Украине эта проблема стоит особенно остро. Дети до 18 – самая уязвимая категория, знакомство которой с алкоголем зачастую происходит через социальное склонение, негативный пример старшего поколения или несоблюдение правил продавцами.
В этом году нестандартный социальный проект от AB InBev Efes Україна и Carlsberg Ukraine громко заявляет: «Скажи “НІ!”».
Когда несовершеннолетние друзья предлагают выпить…
Когда родственники говорят, что ребенок уже взрослый, поэтому может попробовать…
Когда в магазине кассир, не проверяя документы, продает детям алкоголь…
Эти и многие другие знакомые ситуации обыграли лидеры пивоваренной отрасли в социальном ролике с привлечением известной украинской певицы Алины Паш. Ролик можно посмотреть по ссылке.
Социальная компания в первую очередь обращается ко взрослым, так как именно от их активной социальной позиции и личного примера зависит здоровье подрастающего поколения.
Но посыл направлен и на молодежь. Достучатся к ней планируют благодаря соцсети TikTok, в которой запустили танцевальный флешмоб под стильный фановый трек Алины Паш и собственные хештеги #СкажиНI, #стопдо18, #GBRD. Присоединится к флешмобу может каждый.
Главное задание социального проекта – не учить и не читать морали, как нудный преподаватель, а легко и в веселой форме напомнить большой аудитории, что безответственное потребление алкоголя неправильное и не модное. Этим шагом лидеры пивоварения продолжают пятилетнюю традицию GBRD в Украине.
Справка:
Всемирный день ответственного потребления пива (Global Beer Responsible Day) – инициатива крупнейших пивоваренных компаний. В этот день тысячи волонтеров и активистов во всем мире популяризируют в торговых точках культуру ответственного потребления пива. Пивовары Украины решили перенять опыт коллег и сфокусировались на проблеме потребления алкоголя несовершеннолетними, а именно недопустимость продажи алкоголя детям. С 2015 года Carlsberg Ukraine и AB InBev Efes Украина рассказывают продавцам и потребителям о важности контроля продажи алкоголя несовершеннолетним, правила проверки документов и последствия, связанные с нарушением законодательства.