Термочашки: зручна альтернатива термосу

На прогулянку в зимовий морозний день не хочеться брати з собою величезний термос для того, щоб випити чашку чаю. У такій ситуації допоможуть термочашки, які не так давно з’явилася в побуті, але при цьому швидко завоювали популярність серед користувачів. Саме тому термочашку називають незмінною річчю поза домом.
Простота і довговічність
Термокружка – це дуже зручний і практичний посуд, який буде прекрасною заміною громіздкому термосу. Виріб являє собою невелику ємність (близько 450 мілілітрів), в яку можна взяти з собою чай або каву. Будь-який напій буде залишатися гарячим протягом дванадцяти годин. Така річ дуже зручна у використанні, адже одним рухом пальця вона відкривається і закривається. Навіть будучи в дорозі, можна легко насолодитися гарячим напоєм.
Сучасні термокружки виготовляються, як правило, з нержавіючої сталі, що сприяє довговічності такого виробу. Таке пристосування має спеціальну форму з вигинами, тому легко розташовується в руці. У більшості випадків на дні розташований силікон, що допомагає термокружці бути більш стійкою до перепадів температур. Також перевагою термокружок є те, що їх можна мити в посудомийній машині.
Різні варіанти виробів
Серед популярних варіантів термокружок, варто відзначити такі:
- З нержавіючої сталі.
- Пластикові.
- Скляні.
- З ручкою.
Якісні термокружки в інтернет-магазині «Світ посуду»
На сайті інтернет-магазину можна придбати якісний посуд і інше кухонне начиння за доступними цінами. Усі товари – від відомих брендів Швейцарії, США, Німеччини та інших країн. Термокружка послужить прекрасним подарунком як для жінок, так і чоловіків. Можна вибрати найбільш зручні способи оплати і варіанти доставки товарів. Менеджери допоможуть з вибором необхідних виробів, а також нададуть детальну консультацію.
Термокружка West Loop stainless steel
Термокружка Contigo – це зручний і практичний предмет посуду. Термокружки з серії West Loop використовують спеціальну технологію вакуумної ізоляції з подвійними стінками з нержавіючої сталі, які дозволяють тримати кухоль і не обпалювати руки. Завдяки цьому кава або чай залишаються теплими протягом п’яти годин, холодні напої залишаються холодними протягом дванадцяти годин. 100% герметичність забезпечує запатентована система закриття клапана після кожного ковтка.
Злегка натисніть кнопку, щоб зробити ковток. Відпустіть її, щоб закрити клапан. Кришку можна мити в посудомийній машині. Все це допоможе використовувати цей унікальний кухоль цілий рік, в спеку і холод, в автомобілі, поїзді, літаку, в громадському транспорті, при прогулянках, розмір і вага дозволяє його зберігати навіть у жіночій сумочці.