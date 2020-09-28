Напередодні. 1 жовтня – Міжнародний день музики!

Культура для мене – це головна духовна сила країни, яка концентрує соціальний досвід багатьох поколінь, це дуже важлива частина повноцінного життя людини і це потужна складова гармонізації суспільства в цілому. Культура – це запорука морального здоров’я всієї нації, джерело її натхнення. І чим раніше будуть визнані державою пріоритети розвитку такої важливої складової суспільства, тим більше шансів воно буде мати на шляху сталого розвитку.
Підтримую прагнення Міністерства культури та інформаційної політики, зокрема Міністра Олександра Ткаченка, у створенні можливостей для збільшення споживачів культурних послуг, а головне – розробки дорожньої карти щодо підтримки культури, мистецтва та креативної економіки на державному рівні.
Вважаю за доцільне та конче необхідне удосконалення законодавства у сферах мистецтва та мистецької освіти. До речі, – як таке може бути? – зараз зовсім відсутній Закон України “Про філармонії”, немає навіть проєкту, але сподіваємося, що найближчим часом ця прогалина буде розв’язана у найкращий спосіб.
Ми – нація допоки в нас є культура, допоки ми пишаємося не тільки сучасниками за життя, а й пам’ятаємо про славетних митців минулого, про своє народне коріння. У розвинутих європейських країнах, США, Канаді класична музика серед інших напрямків мистецтва є королевою, а у нас поки що……ні. Для прогресивних країн музика є не скільки частиною музичної культури – культури цивілізованої, скільки самим портретом значущості цієї країни в світі. Бо економіки змінюються, політичні системи змінюються, але лише через культуру можна зрозуміти велич і міць держави!
Тобто, креативна індустрія – це дуже добре, це інколи стимул для артиста повною мірою втілювати свій талант на сцені, це – якісна розважально – дозвіллєва сфера та піднесений настрій. Але поряд з цим саме класичне музичне мистецтво – підгрунтя для процвітання. І саме зараз складається дуже важлива ситуація, коли від державного сектору, профільних фахівців та представників “серйозного” мистецтва залежить вектор подальшого розвитку країни.
Тому, основні стратегічні цілі, які за словами Міністра є пріоритетним, нами, працівниками філармонії, підтримуються, зокрема найголовніші: старт Всеукраїнського проєкту “Мандруй Україною”, визначення туристичних магнітів, серед яких повинні бути провідні установи мистецтва. Маємо надію на найшвидшу реалізацію програми культурних діалогів, масштабну реформу фінансування системи оплати праці працівників культури, яка повинна включати стимули для якісної роботи, передбачати взаємозв’язок між оплатою праці та продуктивністю діяльності закладу, кількістю пропозицій культурних послуг та попиту на їх отримання.
Тож, розвиток культури – не одномоментний процес, але дуже помітний та конче важливий! Тільки поновивши систему цінностей ми будемо мати надію на своє гідне місце в історії розвитку країни.
Вже понад 80 років Запорізька обласна філармонія зберігає і популяризує кращі світові шедеври класичного, сучасного мистецтва, естрадну творчість, українські пісенні традиції, пропагує музичні перлини козацького краю. Колектив філармонії – це плеяда талановитих музикантів, співаків, майстрів художнього слова, яка кожен день дарує глядачам незабутні хвилини спілкування з прекрасним, вічним, неповторним мистецтвом, відкриваючи двері в прекрасний світ звуків і коливань струн душі. Творча діяльність філармонії завжди є насиченою і плідною: створюються якісні проєкти, втілюються у життя масштабні креативні постановки. Нам приємно, що запоріжці підтримують наші творчі проєкти, про що свідчать аншлагові концерти й схвальні відгуки глядачів і провідних діячів культури та мистецтв України.
Шановні друзі! Від імені колективу Запорізької обласної філармонії щиро вітаю вас з Міжнародним днем музики! Нехай завжди у вашому житті лунає музика з почуттями любові та ніжності, надихаючи на нові звершення!
І пам’ятаємо: музика дарує насолоду, лікує душі та об’єднує світ.
Коли звучить музика – життя наповнюється сенсом!
Генеральна директорка Запорізької обласної філармонії,
заслужена працівниця культури України ІРИНА КОНАРЕВА