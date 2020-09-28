Запорізькі власники нерухомості сплатили 106 мільйонів

За січень-серпень 2020 року до місцевих бюджетів області надійшло 106 мільйонів 740 тисяч гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Як зазначив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, сплата зросла, порівняно з минулорічними показниками, майже на 13 мільйонів гривень. При цьому, підприємства, установи та організації перерахували до бюджетів 64,4 мільйона, від фізичних осіб надійшло 42,3 мільйона гривень.
Найбільші суми податку на нерухомість до місцевих скарбниць спрямували мешканці м. Запоріжжя – 34,5 мільйона. Від платників м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів надійшло 19,8 мільйона, Якимівського та Приазовського районів – 12,6 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 9,5 мільйона, Вільнянського та Новомиколаївського районів – 6 мільйонів, Запорізького району – 5,2 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 4,7 мільйона тощо.
Станом на 1 вересня у Запорізькій області зареєстровано 4033 власників нерухомості-юридичних осіб та 27124 – фізичні особи, нерухомість яких підлягає оподаткуванню.
Нагадаємо, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки нараховується на житлову площу, яка перевищує 60 квадратних метрів для квартир, 120 квадратних метрів – для будинків і 180 квадратних метрів – для різних типів нерухомості. Громадяни його сплачують упродовж 60 днів після отримання податкового повідомлення-рішення.
Головне управління ДПС у Запорізькій області