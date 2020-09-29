Футбол. 1/8 фіналу Кубка Ліги: Бернлі проти Манчестер Сіті

Один з поєдинків стадії 1/8 фіналу Кубка Ліги буде зіграний у середу ввечері на арені “Тёрф Мур”, де місцевий Бернлі прийме грізний Манчестер Сіті. Чи виникнуть у “городян” проблеми з проходом в наступний раунд?
Котирування: 8.85 – 5.55 – 1.35
Як бачимо, букмекери не бачать ніяких факторів, які б могли перешкодити команді Пепа Гвардіоли пройти в наступну стадію. Перемога “Сіті” в основний час оцінюється скромним коефіцієнтом в межах 1.35, тоді як успіх Бернлі дозволить підняти пристойно банк, адже котирування на перемогу господарів на рівні 9.00. У минулому сезоні у Манчестер Сіті не виникло ніяких проблем з цим суперником.
В рамках англійської прем’єр-ліги “Сіті” двічі розгромив “бордових” – 4:1 у виїзному протистоянні і 5:0 на “Етіхад”. В цілому переможна серія команди Пепа Гвардіоли над Бернлі налічує вже п’ять матчів. При цьому у трьох поєдинках з чотирьох “городяни” розписалися в воротах суперника більше трьох разів. Безпрограшна серія манкуніанців в протистоянні з “бордовими” налічує десять поєдинків – дев’ять перемог при одному нічийному результаті в лютому 2018 року.
Бернлі
Команда Шона Дайча дуже важко входить в новий сезон. В АПЛ “кларетові” зазнали двох поразок від Лестера (4:2) і Саутгемптона (1:0). У підсумку на поточний момент Бернлі з нулем очок поблизу зони вильоту. Втім, не варто робити висновків саме зараз, коли все тільки починається. У минулому сезоні дружина Дайча також провалилася в першому колі, а закінчилося все тим, що “бордові” ледь в боротьбу за єврокубки не вплуталися.
У Кубку Ліги “бордові” у другому раунді зустрічалися ще з одним представником АПЛ – Шеффілдом. В основний час і екстра-тайм переможця виявлено не було, а у футбольній лотереї більш вдалими виявилися “кларетові”. Після цього на шляху в Кубку Ліги Бернлі зустрів команду з Чемпіоншипа – Міллуол. На цей раз лоскотати нерви своїм шанувальникам “бордові” не стали і оформили перемогу в основний час – 2:0.
Манчестер Сіті
На відміну від суперника, Манчестер Сіті в рамках чемпіонату зіграв лише в одному матчі. Це була виїзна зустріч проти Вулверхемптона в якому «Сіті» оформив впевнену перемогу з рахунком 3:1. Варто відзначити, що незважаючи на той факт, що основна команда не сильно завантажена, в Кубку Ліги «городяни» дають можливість зіграти вихованцям академії.
Так, в першому матчі Кубка Ліги проти Борнмута «Сіті» оформив перемогу з рахунком 2:1. Точні удари на свій рахунок записали Ліам Делап і Філ Фоден. Нагадаємо, саме команда Пепа Гвардіоли є чинним володарем Кубка Ліги. Напевно «городяни», головна мета яких, як відомо, перемога в АПЛ, не відмовляться від можливості виграти трофей вдруге поспіль. Попереду у «Сіті» матч проти Лідса в АПЛ, так що не варто розраховувати на вихід найсильніших виконавців.
Прогноз на матч
Навряд чи варто очікувати в середу на полі провідних гравців «Сіті». Проте, відверто молодь ставити Пеп Гвардіола також не буде. Все-таки Бернлі відомий боєць і фізично міцні гравці «бордових» цілком можуть банально перебігати «молодиків» з академії Манчестер Сіті. Вважаємо, що склад «Сіті» представлятимуть сплав досвіду і молодості. Наш прогноз на такий матч «Перемога Бернлі з форою (+1.5)» за 1.78. Зробити ставку з таким коффом можна на https://www.favorit.com.ua/ru/bets/.