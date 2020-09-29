На Запоріжжі 4444 підприємства виплачують зарплатню менше мінімальної

У Запорізькій області триває контроль за дотриманням працедавцями вимог щодо виплат зарплат на законодавчо встановленому рівні. Фахівці податкової служби під час аналітичної роботи встановлюють суб’єктів господарювання, які несвоєчасно або не в повному обсязі нараховують заробітну плату своїм працівникам.
Так, останнім часом у регіоні було виявлено 4444 підприємства, які нараховували заробітну плату нижче мінімального рівня. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, це майже третина від загальної кількості підприємств, які відзвітували до податкових органів. Зокрема, 41 103 працівника отримували зарплатню менше мінімальної у другому кварталі 2020 року.
Найбільшу кількість роботодавців, котрі не доплачують своїм працівникам, зафіксовано в обласному центрі та у Мелітопольському районі.
Серед найбільших “мінімізаторів” заробітних плат підприємства оптової та роздрібної торгівлі – понад 28% або 1203 суб’єкти господарювання, на другому місці переробна та добувна промисловість – 15,6% або 671 підприємство, на третьому місці організації, які здійснюють операції з нерухомим майном – 12% або 516 СГД.
Податкова служба наголошує на недопустимості порушення законодавства при нарахуванні заробітної плати найманим працівникам та закликає дотримуватись соціальних гарантій в оплаті праці.
Нагадаємо, Законом «Про Державний бюджет України на 2020 рік» визначено розмір мінімальної заробітної плати з 01 січня по 31 серпня у сумі 4723 гривні, а з 1 вересня – 5000 грн.
Головне управління ДПС у Запорізькій області