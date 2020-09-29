НайбільшаБазаМожливостей для послуг роботодавців

Державна служба зайнятості пропонує роботодавцям партнерство і взаємовигідну співпрацю та запрошує скористатися комплексом послуг
Служба зайнятості володіє найбільшою базою вакансій та шукачів роботи в Україні. Спектр послуг для роботодавців дуже різноманітний: від вивчення потреб роботодавця, надання допомоги щодо укомплектування підприємств персоналом, здійснення на замовлення роботодавця підбору необхідних працівників із використанням психодіагностичних методик, проведення ярмарок вакансій до фінансової підтримки підприємств та багато ін.
Що ми пропонуємо:
Аби максимально оперативно знайти потрібного спеціаліста? Що зробити? Правильно, звернутися до рекрутера служби зайнятості!
Служба зайнятості гарантує: у співпраці з фахівцями-рекрутерами роботодавець без зайвих клопотів, безкоштовно і максимально швидко знайде собі кваліфікованого працівника.
✅ Такі спеціалісти є у кожному центрі зайнятості, філії. Вони знайдуть претендента на робоче місце не лише у базі даних офіційно зареєстрованих безробітних, а й серед іншого незайнятого населення на відкритому ринку.
✅ Ще одна перевага: роботодавцю не потрібно витрачати час на відбір кандидатів із великої кількості охочих, адже попередню співбесіду рекрутери проведуть самі.
✅ За вашим бажанням служба зайнятості організує скайп-співбесіду з потенційними кандидатами на посаду. Швидко й зручно, чи не так?
До того ж фахівці служби зайнятості постійно формують базу клієнтів – шукачів роботи, і як тільки з’являється бажана вакансія, обов’язково повідомляють про неї претендента.
«Якщо ж ви маєте запитання щодо наших заходів, послуг, підбору персоналу або …🙂ваш варіант. Звертайтесь до #Консультант_Роботодавця в будь-якому центрі зайнятості». – про взаємовигідну співпрацю директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік
Наша #НайбільшаБазаМожливостей до ваших послуг!
Нам є що вам запропонувати. Далі буде…
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47