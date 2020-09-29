Приазовський національний парк: далекоглядні мрії та гірка реальність

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області під час державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм Міністерством енергетики та захисту довкілля України за 2018-2019 роки провели відповідний захід контролю у Приазовському національному природному парку, де встановили численні недоліки при збереженні природно-заповідного фонду та здійсненні природоохоронних заходів.
Попри амбітну мету створення Парку та наявність у нього значних рекреаційних та природних ресурсів, його кадрове та фінансово-матеріальне забезпечення не сприяє збереженню та розвитку цієї унікальної території. Незадовільним є стан розробки проєкту землеустрою, закріплення на місцевості меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
Парк міг отримувати чималі кошти і розвиватися, організувавши туристичні тури та відпочинок громадян на рекреаційній території, проте такою діяльністю на теренах Парку за „договорами про співробітництво” займались сторонні суб’єкти господарювання, які за це і отримували відповідний дохід.
До того ж, через неможливість власними силами добувати як водні, так і природні ресурси, відсутність обліку надходжень та використання отриманих ззовні (від громадських організацій, волонтерів, юридичних та фізичних осіб) фінансово-матеріальних цінностей Парк не отримав щонайменше майже
110 млн гривень, які можна було б спрямувати на розвиток Парку
Протягом 2018-2019 років Парк був відповідальним виконавцем трьох природоохоронних заходів, але жоден з них так і не був завершений, а отримання економічного ефекту від двох взагалі викликає сумніви.
Йдеться про будівництво з’єднувального каналу для відновлення водного сполучення Азовського моря з Молочним лиманом, будівництво еколого-освітнього візит-центру Парку та створення експозиції до нього.
Для будівництва з’єднувального каналу керівництво Парку уклало договір з ТОВ „Бердянськбудтрест” на суму 56,6 млн грн, Підрядник виконав роботи на загальну суму 47,6 млн грн (або 84,1 % від суми договору), які було оплачено на суму понад 8 млн грн (або 18,3 % від суми виконаних робіт).Через браке фінансування будівництво каналу було зупинено.
За результатами робіт досягнуто головного результату – поступового відновлення функціонування Молочного лиману. Водночас, незважаючи на захисні гідротехнічні споруди, пісок у каналі безпосередньо перед виходом в Азовське море накопичується. І плачевний досвід 2017 року з масовим мором риби і завданою шкодою на суму понад 92 млн грн може повторитися.
Обсяг коштів, які необхідно виділити на завершення робіт з будівництва каналу, погашення кредиторської заборгованості за вже виконані роботи, становить понад 48 млн грн. Якщо надалі підтримувати канал у діючому стані, то затрати будуть значно меншими, ніж природний ефект від стійкого гідрологічного режиму Молочного лиману. Адже втрати від неможливості щорічного повноцінного нересту і нагулу промислової риби можуть становити щонайменше 54,7 тис. тонн, або понад
1 млрд гривень.
Великі сподівання покладало керівництво на привабливість Парку, розпочавши будівництво еколого-освітнього візит-центру (вартістю
27,1 млн грн.). Проте ці плани загальмувалися на півдорозі, потерпіли фіаско. Розпочате будівництво, де зведено лише фундамент та деякі зовнішні стіни (згідно з актами обсяг виконаних робіт становить майже 10 млн. грн, які було оплачено на суму майже 3 млн. грн), через брак коштів наразі зупинено, а недобудова починає руйнуватися.
Як з’ясувалося, будівельні роботи виконано неякісно (у зв’язку з чим заборгованість Парку перед ТОВ «Он Лайн Азов-ЮГ» під час аудиту було зменшено на 5,6 млн. грн), а через брак фінансування надалі може обернутися втратою бюджетних коштів, які вже було вкладено у будівництво.
Тож питання щодо виконання Парком своїх функцій на території
(91,2 тис га) природо-заповідного фонду, залишається риторичним.
Зважаючи на зазначене, аудиторська група розробила низку рекомендацій на рівні центральних органів виконавчої влади щодо поліпшення ефективності витрачання бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення реалізації екологічної політики.
Пресслужба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області