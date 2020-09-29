Лялька-мотанка «Сонячний кінь».
Це лялька-оберіг. Кінь – це символ енергії й сили, пристрастей та інстинктів, а також вірності і відданості у праці, у щоденних турботах. Предковічно коні були помічниками богів, воїнів-козаків і, головне, хліборобів. Кінь – працьовитий, войовничий і творчий дух. Сонячний кінь – це символ нескінченної творчої енергії. Він біжить крізь час та вимір протягом багатьох тисячоліть та залишає за собою вогонь – силу, яка запалює новими ідеями творчих та свідомих людей.
Виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом майстрині, психологині, лялькарки-терапевтки Ольги Манжури.
Використані тільки натуральні матеріали
Стартова ціна виробу – 350грн
Зробити ставку можна протягом місяця на сайті
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Лялька-мотанка «Сонячний кінь»
Розмір 25х35 см.
Стартова ціна 350.00
- Дата закінчення аукціону: 01.11.2020 00:00:00
Розмістіть свою заявку тутВаша ставка може бути 350.00 або вище
Ставки та учасники аукціону
Платіжні реквізити
Оплата здійснюється наступним способом
|Переказ коштів
|Банківські реквізити будуть передані переможцю аукціону електронною поштою.