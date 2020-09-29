Сонячний кінь – це символ нескінченної творчої енергії

Сонячний кінь – це символ нескінченної творчої енергії

Лялька-мотанка «Сонячний кінь».

Це лялька-оберіг. Кінь – це символ енергії й сили, пристрастей та інстинктів, а також вірності і відданості у праці, у щоденних турботах. Предковічно коні були помічниками богів, воїнів-козаків і, головне, хліборобів. Кінь – працьовитий, войовничий і творчий дух. Сонячний кінь – це символ нескінченної творчої енергії. Він біжить крізь час та вимір протягом багатьох тисячоліть та залишає за собою вогонь – силу, яка запалює новими ідеями творчих та свідомих людей.

 Виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом  майстрині, психологині,  лялькарки-терапевтки  Ольги Манжури.

 Використані тільки натуральні матеріали

 Стартова ціна виробу – 350грн

 Зробити  ставку  можна протягом місяця на сайті 

Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36

Лялька-мотанка «Сонячний кінь»

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Розмір 25х35 см.

Стартова ціна 350.00

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  • Дата закінчення аукціону: 01.11.2020 00:00:00
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