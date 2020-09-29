Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №38 від 01.10.20р.

Друзі! У четвер, 1 жовтня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м. Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Боротьба за відродження газети «Запорізька правда» триває. Черговий раунд судових перегонів відбудеться сьогодні, 1 жовтня, у Третьому апеляційному адміністративному суді м. Дніпро. Також засідання у Господарському суді Запорізької області відбулося 12 серпня 2020 року. Про його результати ми невдовзі повідомимо нашим вболівальникам, затримались з інформуванням, бо тільки 21 вересня, через півтора місяці (!) офіційно отримали рішення Господарського суду.
Принагідно нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.
Передплата з поточних місяців 2020 року на місцеві видання приймається до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.
Наші передплатні індекси:
21707 – пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць; 97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців
21708 – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.
Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням: https://peredplata.ukrposhta.ua/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=94571?utm_source=banner&utm_medium=own&utm_campaign=izdateli_2045&utm_content=pravda_zp
Нагадаємо шанувальникам нашого видання і про новий проект газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».
Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї українськомовне видання регіонального рівня «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами українського ужиткового мистецтва.
Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.
Наш новий лот – лялька-мотанка «Сонячний кінь». Це лялька-оберіг. Кінь – це символ енергії й сили, пристрастей та інстинктів, а також вірності і відданості у праці, у щоденних турботах. Предковічно коні були помічниками богів, воїнів-козаків і, головне, хліборобів. Кінь – працьовитий, войовничий і творчий дух. Сонячний кінь – це символ нескінченної творчої енергії. Він біжить крізь час та вимір протягом багатьох тисячоліть та залишає за собою вогонь – силу, яка запалює новими ідеями творчих та свідомих людей.
Виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом майстрині, психологині, лялькарки-терапевтки Ольги Манжури. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 25х35 см.
Стартова ціна виробу – 350грн
Зробити ставку можна протягом місяця на сайті нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/09/29/soniachnyi-kin-tse-symvol-neskinchennoi-tvorchoi-enerhii/
Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36
Нинішній наш випуск виходить напередодні Всесвітнього дня усмішки, який все прогресивне людство святкує 2 жовтня.
Згідно з новим дослідженням психологів з Австралії, посмішка зазвичай “обманює мозок” і буквально змушує людей ставати більш позитивними.
Тож посміхніться, подаруйте собі гарний настрій. Поділіться посмішкою з рідними, друзями, колегами, не забудьте посміхнутися комусь незнайомому дорогою на роботу. Це не складно. Це зробить ваш день набагато приємнішим. Спробуйте!
А ще ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Чиновницькі ігри: в облдержадміністрації один із перших заступників голови Іван Федоров на тлі планового скорочення персоналу в департаменті охорони здоров’я ініціює створення нового комунального підприємства у цій же галузі попри той факт, що аналогічне новоутвореному ще не «почило в Бозі», а ще й досі перебуває у стадії припинення. До слова. Очільницею нового підприємства має стати ще допоки працевлаштована у департаменті охорони здоров’я ОДА Вікторія Клименко. Принаймні, заяву на працевлаштування у невдовзі утвореному КП вона вже написала.
Піднімаємо й інші важливі соціальні проблеми.
Аграрний бюджет: нові проблеми і старі розчарування. В Україні почався традиційно непевний, тривожний і загадковий бюджетний процес. Подробиці у нашій рубриці «На своїй землі»
Також спонукаємо вас замислитися над питаннями уроків, які подає нам життя та історія.
Чи втрачені 10 орденів Леніна, виготовлених із коштовних матеріалів? Ними колись були нагороджені потужні підприємства регіону і сама Запорізька область. Деталі у публікації Арнольда і Євгена Сокульських «Малоросіянство – еквівалент української національної окраденості»
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Що слід знати про електронні трудові книжки? Як відбуватиметься оцифрування трудового досвіду українців у нашій рубриці «Соціальний ракурс»
Залучаємо наших читачів і до корисного дозвілля
Нині розкажемо про початок сезону у «Новому театрі» Запоріжжя.
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» її ведучий Олександр Максимов здивує своїх читачів розповіддю про … «сніжку» на кіло. Що це і де її можна побачити? Читайте «ПравдуЗП»!
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.