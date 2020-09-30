Податкові борги запорізьких платників скоротились на 122 мільйони

За вісім місяців від погашення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів надійшло 122 мільйони 300 тисяч гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов. Керівник податкового відомства регіону зазначив, що з цієї суми до державної скарбниці перераховано 71 мільйон 700 тисяч, до місцевих бюджетів – 50 мільйонів 600 тисяч гривень.
З початку року фахівці податкової служби регіону подали до суду 543 позови про стягнення недоїмки на суму 567 мільйонів. На даний час задоволено 73 із них на суму майже 140 мільйонів, вже сплачено 12,6 мільйона гривень.
Разом з тим, за цей час з рахунків боржників стягнуто платіжними вимогами 9 мільйонів. Від підприємств, які знаходяться в процедурах банкрутства, до бюджету залучено близько 10,5 мільйона, від реалізації дебіторської заборгованості – 2,5 мільйона тощо.
Крім того, з початку року списано безнадійний податковий борг у розмірі 365,5 мільйона, у тому числі майже 300 мільйонів – у зв’язку з ліквідацією боржників-банкрутів.
Нагадаємо, у разі виникнення податкової заборгованості платник податків має право звернутися до податкового органу із заявою про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу. Ця норма встановлена ст. 100 Податкового кодексу України, а відповідний порядок затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2012р. №1261.
Інформація про податковий борг суб’єктів господарювання розміщена на сайті ДПС: https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/296361.html.
Головне управління ДПС у Запорізькій області