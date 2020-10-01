Чиновницькі ігри У Запорізькій ОДА розпочинають скорочення персоналу, найбільші – в охороні здоров’я

Скорочення штатної чисельності у підрозділах Запорізької облдержадміністрації заплановане з 1 жовтня, згідно розпорядження голови ЗОДА Віталія Боговіна.
Скоротити штатну чисельність планується в департаментах агропромислового розвитку та захисту довкілля; промисловості та розвитку інфраструктури; освіти і науки; охорони здоров’я.
Найбільше скорочення очікується у Департаменті охорони здоров’я ЗОДА – тут приберуть 11 штатних одиниць.
Загальна ж кількість скорочених штатних одиниць – 29, саме стільки працівників планується у новому Департаменті захисту довкілля, який Боговін розпорядився створити з 1 жовтня.
Тим часом
В облраді готуються відкрити центр громадського здоров’я на чолі з ДІЮЧОЮ директоркою департаменту охорони здоров’я ОДА Вікторію Клименко
Чиновники хочуть відкрити ще одне комунальне підприємство в сфері медицини «Регіональний центр громадського здоров’я» Запорізької обласної ради. Він буде займатися епідеміологічним наглядом та моніторингом захворювань, а також здійснювати управління в сфері громадського здоров’я.
Про це йдеться в одному проектів рішення обласної ради, що винесуть на чергову сесію. Його ініціюють чиновники ОДА.
Ініціатором створення такого центру став перший заступник голови ОДА і депутат облради Іван Федоров. У проекті рішення зазначено, що очолити комунальне некомерційне підприємство має нинішня директорка департаменту охорони здоров’я Вікторія Клименко. Отримати нову посаду вона зможе після звільнення з попереднього місця роботи. Контракт передбачений на максимально передбачений термін в 5 років, а розрахунок оплати праці буде здійснюватися за затвердженою схемою у профільному департаменті охорони здоров’я. Також в проекті контракту зазначено про те, що керівник може працювати за сумісництвом на 0,5 ставки в іншому місці.
У розробленому статуті зазначено, що частково центр громадського здоров’я візьме на себе функції обласного лабораторного центру МОЗ, а саме збір даних, ведення реєстрів інфекційних захворювань, харчових токсоінфекція, здійснення групової та популяційної профілактики, проведення лабораторної діяльності та боротьби з епідеміями.
У пояснювальній записці зазначено про те, що з січня цього року вступили в силу зміни до бюджетного кодексу, де припинилися витрати на утримання лабораторних центрів, а замість цього передбачено фінансування державних програм громадського здоров’я та боротьби з епідеміями. Таким чином, передбачено формування регіональних і місцевих програм громадського здоров’я, а фінансуватися вони будуть в 2020 році за рахунок державної субвенції.
Цікаво, що в центрі також планують збирати дані про травматизм, включаючи домашнє насильство і професійні захворювання від медустанов всіх форм власності. Також підприємство за статутом може проводити клінічні дослідження і стати базою для науково-дослідних установ, а крім цього надавати медичні платні послуги.
У виконавчому апараті обласної ради заявили, що не зовсім зрозуміли, яким це чином вирішили призначати Вікторію Клименко за її заявою в обхід передбаченого в таких цілях конкурсного відбору.
«Керівники державних і комунальних установ охорони здоров’я призначаються на посаду на конкурсній основі через підписання контракту терміном від трьох до п’яти років», – зазначила в зауваженнях до проекту начальниця управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату обласної ради Оксана Клиба.
Також в обласній раді нагадали про існування цілого Порядку призначення через конкурс керівника комунального закладу охорони здоров’я.
Сумно. Що працівників апарату облради у цій історії цікавить лише порушення у призначенні керівних кадрів. А мусило б хвилювати дещо інше.
Просто нагадаємо чиновникам. Комунальна установа «Запорізький обласний центр здоров’я» Запорізької обласної ради. який раніше діяв у нашій області на чолі з директором Олександром Башлаєм, нині перебуває в стані припинення. Виходить, ще «тіло не охололо», а чиновники ОДА вже поспішають започаткувати нове… особливо поспішає Вікторія Клименко, яка власноруч знищила попередника. Вочевидь, відчуває. Як земля у неї під ногами горить, і сподівається створити для себе тепленьке і прибуткове місце на перспективу. Сумно, що все це відбувається за бюджетний кошт – наші з вами гроші пересічних платників податків. А, власне, на медицину – не вистачає…