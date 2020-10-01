Обурює Доля «Запорізької правди» депутатів облради не хвилює

Сьогодні, 1 жовтня, згідно відповідного розпорядження голови Запорізької облради Григорія Самардака, опублікованого на сайті органу місцевого самоврядування, мала б відбутися 39-та позачергова сесія. Але через короновірус у котрогось з учасникі процесу її відмінили.
На черзі денній передбачалися близько півсотні питань. Серед них – кадрові, господарчі, внесення змін до чинних обласних програм тощо.
Серед іншого на сесії планують ухвалити клопотання до Верховної Ради щодо перейменування колишнього райцентру Більмак у Кам’янку. Свого часу наша газета приділила цій ситуації достатньо уваги, підтримавши місцевих жителів у їх прагненні самостійно обрати назву свого населеного пункту.
Також будуть розглянуті питання передачі мисливських угідь, зокрема, понад 3000 гектарів землі лісгоспів планується передати ТОВ “Мотор-Січ Руна”, афілійованому з В’ячеславом Богуслаєвим.
Окрім цього, депутати облради готуються визначити пріоритетні напрямки фінансування галузей та об’єктів капбудівництва у 2021 році за рахунок коштів обласного бюджету та заслухати звіт тимчасової контрольної комісії обласної ради щодо ситуації у Запорізькому регіональному фтизіопульмонологічному центрі.
У наших народних обранців є діло навіть до необхідності провести вибори на низці територій Донбасу, підконтрольних Україні, де ЦВК вирішила їх не проводити.
Перейматимуться депутати також питаннями етики й моралі. Зокрема, підготували для наступників Кодекс депутатської етики та проєкт рішення для захисту моральності жителів Запорізької області.
Такий цинізм народних обранців, чиї дні вже полічені, по відношенню до своїх наступників і найбільше – по відношенню до своїх виборців просто зашкалює. Люди, які дозволили собі знищити єдине в області українськомовне видання регіонального рівня із 103(!) річною історією – газету «Запорізька правда», не виконують закони України, порушуючи основний закон – Конституцію, не виконують рішення судів ( а за це мають нести покарання – позбавлення волі на термін від 8 років із конфіскацією майна!). – тепер намагаються заборонити всім нам «колупатися пальцем в носі».
Прізвища всіх, хто був учасником знищення «Запорізької правди», ми невдовзі опублікуємо. Виборці мають знати своїх «героїв» в обличчя. Шановні друзі «Запорізької правди», шукайте їх у виборчих списках на місцеві вибори -2020 і вчиняйте так, як підкаже вам ваша совість.
Наталя Зворигіна.
в.о. головного редактора КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР