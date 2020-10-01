Запоріжці зі своїх доходів сплатили п’ять мільярдів гривень податку

З початку року запоріжці спрямували до бюджетів 5 мільярдів 322 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з минулорічними показниками сплата ПДФО збільшилася на 285 мільйонів. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, із загальної суми сплаченого податку до державного бюджету надійшло 1 мільярд 330 мільйонів, до місцевих скарбниць – майже 3 мільярди 992 мільйони.
Зокрема, міський бюджет Запоріжжя отримав за вісім місяців 1 мільярд 687 мільйонів гривень ПДФО, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 610 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 417 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 301 мільйон, Василівського та Михайлівського районів – 245 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 191 мільйон тощо.
Усього на території регіону нараховується 44,5 тисячі платників податку на доходи фізичних осіб.
Нагадаємо, що кожен найманий працівник зі своєї заробітної плати сплачує 18 відсотків податку на доходи фізичних осіб. І частину цього податку можна повернути у вигляді податкової знижки, якщо ви понесли певні витрати. Зокрема, це оплата за навчання, виплата іпотечного кредиту, переобладнання авто на альтернативні види палива, страхові та пенсійні внески, благодійність тощо. Для отримання компенсації до кінця року необхідно подати податкову декларацію про доходи.
Головне управління ДПС у Запорізькій області