Бренд «Baltika 0» підтримав Віртуальну спортивну естафету SDG Relay

25 вересня відбувся перший віртуальний забіг SDG Relay у підтримку Цілей сталого розвитку ООН. Освіжаючим партнером заходу,що популяризує помірне та відповідальне споживання, став бренд «Baltika 0».
Мета забігу – привернути увагу громадськості та підтримати збір коштів на освітні програми для молодих українських підприємців у рамках Цілей сталого розвитку ООН. Організатори події запросили українські компанії та усіх небайдужих зробити вагомий внесок у майбутнє держави і долучитися до розвитку освітніх програм з інновацій та підприємництва для молоді України.
10 учасників естафети отримали місячний запас «Baltika 0». Переможців обрали рандомно за тегами #SDGRELAY2020 @SDGRelay #ACT4SDGs у соціальних мережах.
НУЛЬ безвідповідального споживання — одна зі стратегічних цілей програми зі сталого розвитку компанії Carlsberg Ukraine «ЦІЛЬ 4 НУЛІ: разом заради майбутнього», що базується на Цілі сталого розвитку ООН №3: Міцне здоров’я і благополуччя та має на меті популяризацію відповідального споживання пива. Тому ми постійно розширюємо асортимент безалкогольної продукції, аби у споживача завжди була альтернатива вибору. Бренд «Baltika 0» — лідер в сегменті б/а пива, чудовий спосіб освіжитися після занять спортом та вдалий приклад відповідального споживання.
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Carlsberg Ukraine є частиною Carlsberg Group та одним з найбільших виробників пива в Україні. До складу Carlsberg Ukraine входять заводи в Запоріжжі, Києві та Львові. При цьому Львівська пивоварня – перша промислова пивоварня країни. У компанії працює більше 1500 чоловік. У портфель Carlsberg в Україні входять: пиво, сидр і безалкогольні напої таких торгових марок, як «Львівське», Robert Doms, Baltika, Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, «Арсенал», «Квас Тарас», Somersby, Guinness, Seth & Riley’s Garage , Warsteiner, Grimbergen і інші. Більш детальну інформацію можна отримати на сайті https://carlsbergukraine.com/