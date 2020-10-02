Як безпечно працювати на автовишці?

Дуже важливо, щоб робота з автовишкою була безпечною. У такій складній і відповідальній справі необхідно правильно використовувати обладнання. Це залежить від виду спецтехніки, а також навичок і досвіду оператора. Коли вам потрібні
Де використовуються підйомники?
Автовишку часто використовують для підняття інструментів, матеріалів і людей на значну висоту. Платформа завжди мобільніша та полегшує виконання різноманітних робіт: від монтажу й будівництва до рятувальних робіт. Однак це не означає, що кожен може використовувати її де завгодно.
Автовишка багато важить, тож нею може керувати лише особа, яка усвідомлює потенційні ризики та небезпеку й має відповідну кваліфікацію. Саме такі оператори працюють у компанії
Що варто врахувати, щоб робота була безпечною?
Робоча платформа – значно безпечніший інструмент для роботи на висоті, ніж риштування. Він також більш мобільний і дозволяє виконувати задачі просто неба. Однак щоб безпечно працювати з ним, потрібно дотримуватися певних умов. Варто зважати на:
- Атмосферні умови
Риштування зазвичай використовуються для зовнішніх робіт. На ньому найбезпечніше працювати у безвітряний день. Та в нашій кліматичній зоні погода мінлива й може завдати різних незручностей.
Автовишка працюватиме під час дощу, снігопаду та вітру. Однак будьте особливо обережними при роботі за складних погодних умов. Передбачте захист від ковзання в кошику та знайдіть стійку поверхню, на якій буде стояти підйомник. Стандарти дозволяють працювати на автовишці лише тоді, коли швидкість вітру не перевищує 12,5 м/с.
- Технічний стан автовишки
Іноді кваліфікований оператор може на перший погляд оцінити технічний стан пристрою, яким він буде користуватися. Та про фактичний стан свідчать регулярні перевірки технічного обслуговування, випробування та відповідність стандартам охорони праці.
Неможливо працювати на несправному пристрої. Тож перед початком роботи ви також можете виконати простий тест, щоб перевірити:
- чи працює управління кошиком,
- чи ви можете їхати до місця, де необхідно виконати роботу.
Також важливо, аби був правильно вирівняний домкрат. Машина автоматично виконує вирівнювання, але для цього їй потрібно гарантувати стійку поверхню. Якщо автовишкою керуватиме досвідчений кваліфікований оператор, він врахує всі нюанси та підготується до безпечної роботи зі спецтехнікою.