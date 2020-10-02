Як наразі здійснюється обслуговування клієнтів служби зайнятості?

Служба зайнятості постійно активізує власні можливості для розвитку співробітництва між працівниками й роботодавцями на умовах легальної зайнятості. Головне завдання служби – працевлаштування незайнятих громадян.
На сьогоднішній день в умовах адаптивного карантину прийом громадян службою зайнятості здійснюється офлайн. Реєстрація осіб, які шукають роботу, прийом заяв та документів, відбувається особисто під час відвідування центру зайнятості або через портал Дія. Безробітні повинні відвідувати кар’єрного радника за встановленим графіком.
Права та обов’язки зареєстрованих безробітних тут: https://www.dcz.gov.ua/storinka/prava-ta-obovyazky-zareyestrovanyh-bezrobitnyh
Правила взаємодії безробітних із центром зайнятості в період карантину:https://www.dcz.gov.ua/node/3272
«Ми підтримуємо людей під час кризових моментів на ринку праці, зокрема поєднуючи цифрові рішення з послугами персонального консультування та посередництва в працевлаштуванні. Сьогодні служба зайнятості надає широкий спектр послуг, які допомагають людині в управлінні кар‘єрою впродовж усього життя, не обмежуючись винятково посередництвом у працевлаштуванні», – коментує директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)213-11-47