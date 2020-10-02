Як правильно вибрати аккумулятор

Якщо двигун прийнято називати серцем автомобіля, то акумулятор по праву можна вважати його душею. У будь-якому випадку, без акумулятора автомобіль не те, щоб не поїде, він навіть не зможе завестися і рушити з місця. Купити акумулятор сьогодні можна в інтернет-магазині на сайті atl.ua.
Сучасний автоаккумулятор є поліпропіленовий короб, укомплектований свинцевими пластинами, розділеними на 6 секцій і наповнений розчином електроліту. Зверху блок має ізолюючу кришку, а також зовнішні контакти плюса і мінуса. Так, хімічна реакція, яка виникає всередині блоку АКБ, конвертується в електричний струм, необхідний для розкручування стартера і постачання електрикою всіх приладів.
У деяких АКБ, представлених на ринку України, можливі зовнішні варіації, однак конструктивні елементи у всіх акумуляторних батарей схожі.
Основні характеристики акумуляторів
Перш ніж купити акумулятор в Україні, потрібно звернути увагу на його технічні характеристики.
До ключових характеристик акумуляторної батареї відносяться ємність батареї в Ампер-годинах, максимальний струм розряду при низьких температурах і номінальну напругу в Вольтах. Природно, різні моделі АКБ володіють різними характеристиками, і, як правило, чим вище їх показники, тим краще для автомобіля і тим доцільніше такий акумулятор купити. Однак високі показники потужності також впливають і на ціну.
Крім того, акумулятори поділяються на легкові та вантажні, і, відповідно, відрізняються в ємності, потужності, а також ціною. Вантажні АКБ мають більшу місткість Ампер-година, що пояснюється набагато більш високим енергоспоживанням вантажних транспортних засобів в порівнянні з легковими.
Також акумуляторні батареї мають ряд додаткових особливостей, таких як габарити, розташування клем на кришці, конструктивні особливості кріплення в відведеному для АКБ підкапотному просторі, а також можливість проводити часткову розбирання і обслуговування акумулятора, що також позначається на ціні АКБ. Так що, перед тим як купити АКБ в Києві, уважно ознайомтеся з усіма його характеристиками.
Як вибрати правильний акумулятор?
Купити акумуляторну батарею в Україні – досить непросте завдання, до якого потрібно підходити дуже уважно. Якщо ви вирішили купити джерело живлення для автомобіля, в першу чергу слід звернути увагу на номінальну потужність АКБ, якої повинно вистачати для повного електропостачання всіх приладів транспортного засобу. Купивши малопотужний акумулятор, нездатний витягувати задану електронавантаження, ви купите АКБ, яка швидко вийде з ладу, а ви понесете зайві витрати.
Перед тим, як купити акумуляторну батарею, слід також врахувати розміри акумулятора, спосіб його кріплення, а також розташування клем на кришці блоку АКБ, оскільки в деяких автомобілях довжина проводів може бути короткою. Особливо важливим параметром вважається, звичайно, якість самого акумулятора, від якого залежить його надійність і тривалість служби. Ціна такого АКБ буде вище «простих» аналогів, але саме такий акумулятор варто купити.