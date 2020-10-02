Майже дві тисячі домогосподарств Запорізької області можуть залишитися без субсидії

Майже дві тисячі домогосподарств Запорізької області можуть залишитися без субсидії

Зі стартом чергового опалювального сезону отримання житлової субсидії на оплату комунальних послуг для багатьох жителів Запорізької області стає особливо актуальним.

 

З 1 жовтня субсидії, що були оформлені раніше, подовжуються автоматично. Однак борги за газ можуть стати причиною відмови в отриманні державної допомоги. На сьогоднішній день 1841 клієнтів ТОВ «Запоріжгаз Збут» опинилися у групі ризику.

 

Постачальник газу нагадує, що згідно із Положенням про порядок призначення житлових субсидій, в разі наявної заборгованості за спожитий ресурс, сума якої перевищує 340 грн, — державна допомога на наступний сезон не призначається.

 

«У жовтні «Запоріжгаз Збут» буде передавати в органи соцзахисту інформацію про наявність заборгованості за спожитий газ жителями регіону, які претендують на отримання матеріальної допомоги від держави. При цьому сума заборгованості склала 2,996 млн грн», — говорить директор ТОВ «Запоріжгаз Збут» Владислав Вітютін.

 

Нагадаємо, влітку субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримували 125 тисяч клієнтів компанії — чверть від усіх споживачів ТОВ «Запоріжгаз Збут».

 

Під час карантину «Запоріжгаз Збут» стабільно забезпечує жителів області газом, не припиняючи постачання боржникам.

 

Сплатити спожитий газ клієнти компанії можуть не виходячи з дому, використовуючи онлайн сервіси: Особистий кабінет на сайті 104.ua, мобільний додаток 104Mobile (Android) та 104Mobile Light (IPhone), а також чат-бот 7104ua у Viber.

Економіка