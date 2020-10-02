Майже дві тисячі домогосподарств Запорізької області можуть залишитися без субсидії

Зі стартом чергового опалювального сезону отримання житлової субсидії на оплату комунальних послуг для багатьох жителів Запорізької області стає особливо актуальним.
З 1 жовтня субсидії, що були оформлені раніше, подовжуються автоматично. Однак борги за газ можуть стати причиною відмови в отриманні державної допомоги. На сьогоднішній день 1841 клієнтів ТОВ «Запоріжгаз Збут» опинилися у групі ризику.
Постачальник газу нагадує, що згідно із Положенням про порядок призначення житлових субсидій, в разі наявної заборгованості за спожитий ресурс, сума якої перевищує 340 грн, — державна допомога на наступний сезон не призначається.
«У жовтні «Запоріжгаз Збут» буде передавати в органи соцзахисту інформацію про наявність заборгованості за спожитий газ жителями регіону, які претендують на отримання матеріальної допомоги від держави. При цьому сума заборгованості склала 2,996 млн грн», — говорить директор ТОВ «Запоріжгаз Збут» Владислав Вітютін.
Нагадаємо, влітку субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримували 125 тисяч клієнтів компанії — чверть від усіх споживачів ТОВ «Запоріжгаз Збут».
Під час карантину «Запоріжгаз Збут» стабільно забезпечує жителів області газом, не припиняючи постачання боржникам.
Сплатити спожитий газ клієнти компанії можуть не виходячи з дому, використовуючи онлайн сервіси: Особистий кабінет на сайті 104.ua, мобільний додаток 104Mobile (Android) та 104Mobile Light (IPhone), а також чат-бот 7104ua у Viber.