Приймаєте працівника на роботу? Дотримуйтесь основних правил

Легальні трудові відносини – це важлива складова фінансової стабільності не тільки держави, але й бізнесу та найманих працівників.
Тож, в першу чергу, слід пам’ятати, що компанії, організації та підприємці при виплаті заробітної плати повинні дотримуватись чинного законодавства і нести відповідальність за навмисне ухилення від сплати податків.
Зокрема, необхідно дотримуватися основних правил:
- перед допуском до роботи з працівником укладається трудовий договір;
- до податкової служби направляється повідомлення про прийняття працівника на роботу;
- робітникові оформлюється трудова книжка;
- заробітна плата повинна виплачуватися на рівні не менше мінімальної (у 2020 році – з 1 січня 4723 грн, а з 1 вересня 5000 грн);
- на зарплату нараховується ЄСВ (22%), з неї утримується ПДФО (18%) та військовий збір (1,5%).
За порушення законодавства про працю передбачені значні штрафні санкції.