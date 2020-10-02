Риштування будівельні: де знайти надійного постачальника

Оздоблювальні роботи на фасадах будівель, та й в принципі будь-яке будівництво, складно уявити без застосування спеціального обладнання – риштувань. Це ціла окрема сфера у будівельному бізнесі. Окремі види цих конструкцій використовуються також у ремонті та будівництві суден, літакобудуванні та багатьох інших сферах діяльності. Також риштування використовують на різноманітних спортивних та масових святах. З огляду на функції, які має виконувати це обладнання, можна зробити висновок, основні вимоги, яким повинні відповідати ці конструкції – це якість та надійність. В Україні цим вимогам відповідають
Типи та характеристики будівельних риштувань
Серед різноманіття типів конструкцій для розміщення робітників і матеріалів при виконанні будівельних, монтажних та інших робіт, найрозповсюдженими в Україні є рамні, клино-хомутові та ригельні риштування.
Перший тип використовують для зміцнення будинку, фарбування та утеплення фасадів будівель, реконструкції. Вони доволі легкі та прості у монтуванні. Елементи такого типу риштування мають виготовлятися із сталевої труби діаметром 42 мм. Разом із такої конструкцією експерти рекомендують купувати кріплення до стіни аби запобігти травмуванню при роботі на висоті.
Клино-хомутові риштування будівельні використовують при роботі із нестандартними будовами. З їх допомогою нерівності фасаду перестають бути проблемою. Посилена стійкість такого типу конструкцій забезпечується за рахунок кріплень хомутами та клинами. Це дозволяє залишати проходи або проїзди у вигляді арок. Їх також можна поєднувати з рамними риштуваннями.
Ригельні риштування призначені для роботи з фасадами будівель на висоті до 60 метрів. Крім цього використовуються як столи каменярів і в якості опорних елементів при монтажі сцен. Застосовуються зовні і всередині приміщення. Відрізняються стійкістю, вантажністю. При капітальному будівництві без них не обійтись.
Переваги обладнання в ТехПром
Всі вищеописані типи риштувань завжди є в наявності в компанії Техпром. Вся продукція сертифікована та має гарантію у 12 місяців. Про якість продукції також свідчать численні відгуки задоволених клієнтів.