Риштування будівельні: де знайти надійного постачальника

Риштування будівельні: де знайти надійного постачальника

Оздоблювальні роботи на фасадах будівель, та й в принципі будь-яке будівництво, складно уявити без застосування спеціального обладнання – риштувань. Це ціла окрема сфера у будівельному бізнесі. Окремі види цих конструкцій використовуються також у ремонті та будівництві суден, літакобудуванні та багатьох інших сферах діяльності. Також риштування використовують на різноманітних спортивних та масових святах. З огляду на функції, які має виконувати це обладнання, можна зробити висновок, основні вимоги, яким повинні відповідати ці конструкції – це якість та надійність. В Україні цим вимогам відповідають риштування будівельні в ТехПром. Це відомий виробник і постачальник будівельного обладнання в Україні, репутація якого не викликає сумнівів. Але перед тим як зробити замовлення, варто розуміти, якими бувають риштування та які підійдуть саме Вам.

Типи та характеристики будівельних риштувань

Серед різноманіття типів конструкцій для розміщення робітників і матеріалів при виконанні будівельних, монтажних та інших робіт, найрозповсюдженими в Україні є рамні, клино-хомутові та ригельні риштування.

Перший тип використовують для зміцнення будинку, фарбування та утеплення фасадів будівель, реконструкції. Вони доволі легкі та прості у монтуванні. Елементи такого типу риштування мають виготовлятися із сталевої труби діаметром 42 мм. Разом із такої конструкцією експерти рекомендують купувати кріплення до стіни аби запобігти травмуванню при роботі на висоті.

Клино-хомутові риштування будівельні використовують при роботі із нестандартними будовами. З їх допомогою нерівності фасаду перестають бути проблемою. Посилена стійкість такого типу конструкцій забезпечується за рахунок кріплень хомутами та клинами. Це дозволяє залишати проходи або проїзди у вигляді арок. Їх також можна поєднувати з рамними риштуваннями.

Ригельні риштування призначені для роботи з фасадами будівель на висоті до 60 метрів. Крім цього використовуються як столи каменярів і в якості опорних елементів при монтажі сцен. Застосовуються зовні і всередині приміщення. Відрізняються стійкістю, вантажністю. При капітальному будівництві без них не обійтись.

Переваги обладнання в ТехПром

Всі вищеописані типи риштувань завжди є в наявності в компанії Техпром. Вся продукція сертифікована та має гарантію у 12 місяців. Про якість продукції також свідчать численні відгуки задоволених клієнтів.

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