Ринок праці Запорізької області

Станом на 01 жовтня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 19,2 тис. осіб, з них 14,9 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 01 жовтня 2020 року – 2454 одиниці (у м. Запоріжжі – 1563 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 8 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 5 безробітних).
У вересні 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 147 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 123 безробітні особи, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.