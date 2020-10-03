У Агенції Регіональних ініціатив разом з запрошеними активістами та експертами обговорили проблему вандалізму та спробували знайти шляхи її розв’язання на локальному рівні.
До круглого столу був запрошений фахівець з питань розвитку міста Ярослав Грошев, який підкреслив, що вандалізм не є суто місцевою проблемою, з цим явищем стикаються по всьому світу, але у нас воно приймає катастрофічні масштаби. Найбільше у Запоріжжі страждають лавки, урни, підземні переходи, стіни будинків, сітілайти.
Нажаль, у Запоріжжі немає чітко спланованої програми благоустрою міста та боротьби з вандалізмом, необхідно створення спеціальних підрозділів поліції для патрулювання та боротьби саме з вандалізмом, створення мапи «місць вандалізму» та пильної уваги саме до них.
Правозахисник Теймур Мамедов розповів про кричущий випадок вандалізму на острові Хортиця з кам’яними бабами великої історичної значущості. Або, як приклад, новенькі лавки на Набережній, які були поламані через добу після встановлення. Винні так і не були покарані.
Про програму «Безпечне місто», як інструмент відеоспостереження та нагляду за містом з метою зменшення випадків вандалізму розповів Ігор Вальчук, заступник директора-начальник підрозділу інформаційних технологій КП «Центр управління інформаційними технологіями». Це дуже результативний метод, за допомогою якого можна не тільки негайно відстежити винуватців актів вандалізму, так і попередити ймовірне нанесення шкоди, адже побачивши камери вандали відмовляються від своїх задумів. Для нашого міста камер замало і вони розташовані не у всіх районах міста.
Громадський активіст Геннадій Коняєв вважає, що: «Вандалами не народжуються. Вседозволеність породжує безкарність. В сучасному суспільстві вандалізм став невід’ємною частиною життя. Поліції не цікаво займатися цими випадками, судова тяганина займає багато часу, штрафи – мінімальні. Ми повинні фокусуватися на культурному розвитку мешканців, вихованні підростаючих поколінь, залученні до спорту, мистецтва та музики».
Експерти також перерахували ймовірні шляхи вирішення даної проблеми: розвиток суспільної культури та зріст відповідальності за скоєне, розвиток алгоритму дії та інструментів запобігання вандалізму, створення «антівандальної» системи, цикл спеціальних лекцій для підлітків у школах, залучення підлітків до програми громадського планування тощо.
У кожної медалі є дві сторони та безліч варіантів вирішення проблеми – можна одночасно боротися з проявами вандалізму та на міському рівні створювати простори, де мешканці можуть проявити свою творчість та направити свою енергію в мирне русло.