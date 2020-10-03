Вельмишановна освітянська родино!
Щиро вітаю вас з професійним святом – Днем працівників освіти!
Учитель і сьогодні залишається опорою суспільства і держави. Бути учителем сьогодні – відповідально і складно.
Це щоденна праця, відданість благородній меті й наповнення духовним змістом життя кожної дитини.
Вихователі, педагоги, викладачі навчають любити і поважати, знати історію рідної землі, бути патріотом України.
Під вашим мудрим керівництвом зростають нові покоління здібних учнів, формується наукова зміна, зміцнюється трудовий потенціал країни.
Це дуже складна робота, бо педагогам треба розуміти кожну дитину, знаходити підхід, враховуючи її характер і вдачу. А для цього необхідні не тільки глибокі знання дисципліни обраного фаху, а й з педагогіки і психології. В умовах суперечливого сьогодення все це здається непросто. Та радує те, що, незважаючи не на що свій обов’язок ви виконуєте гідно, завжди були і залишаєтесь головним світочем у всебічному житті дитини, даруючи їй тепло свого серця та душі, скарби своїх знань.
Хай засіяне невтомною працею освітянська нива урожаїть новими талантами, яскравими особистостями та визначними перемогами й здобутками в житті, а слово вчителя буде завжди святим і чистим на землі.
Зичу Вам і вашим родинам здоров’я міцного, щастя, сімейного затишку, миру і злагоди, довголіття, професійних успіхів і невичерпної енергії.
З повагою
голова
Запорізької організації Профспілки
працівників освіти і науки України Надія Гринь